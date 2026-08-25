Nova subestação garante estrutura elétrica para creche do Bairro Olímpico

Por Asssessoria

Publicada em 25/08/2026 às 09h04

A Prefeitura de Rolim de Moura deu mais um passo para a conclusão e funcionamento da nova creche do Bairro Olímpico. Nesta segunda-feira, 24, o prefeito Aldo Júlio assinou a Ordem de Serviço para a aquisição e instalação de uma subestação abaixadora trifásica de 150 KVA na unidade.

A estrutura será instalada na creche localizada na Avenida Salvador, esquina com a Rua Corumbiara, e terá capacidade para atender à demanda de energia necessária para o funcionamento da unidade.

A nova creche é uma das principais ações de expansão da educação infantil em Rolim de Moura e deverá beneficiar cerca de 400 crianças, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal.

“Estamos garantindo a infraestrutura necessária para que a creche possa funcionar com segurança, qualidade e conforto para as crianças e os profissionais. É mais um investimento que fortalece a educação infantil em Rolim de Moura”, destacou o prefeito Aldo Júlio.

A instalação da subestação integra as ações da Prefeitura para garantir que a nova unidade tenha toda a estrutura necessária para entrar em funcionamento e atender às famílias do município.