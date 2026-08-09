9ª FICOP supera expectativas e entra para a história como uma das maiores edições da Feira 

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 25/08/2026 às 08h59

Pimenta Bueno viveu, durante três dias, uma verdadeira celebração do empreendedorismo, da indústria, do comércio, da cultura e da capacidade de realização de sua gente. A 9ª FICOP – Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região, realizada nos dias 20, 21 e 22 de agosto, na Praça dos Pioneiros, foi encerrada com um resultado que superou todas as expectativas e consolidou o evento como um dos grandes acontecimentos do calendário do município.

Promovida pela Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas de Pimenta Bueno (ACIPB e CDL), a 9ª FICOP foi marcada por uma expressiva participação popular nas três noites, uma programação diversificada, grandes atrações e uma estrutura preparada para receber famílias, empresários, empreendedores, visitantes e toda a comunidade.

O resultado foi uma feira grandiosa, que transformou a Praça dos Pioneiros em um grande espaço de encontros, oportunidades, negócios, cultura e entretenimento, no qual desde a abertura demonstrou sua capacidade de mobilização, com, a cada noite, um grande público ocupando os espaços do evento, prestigiando os expositores, acompanhando as apresentações e participando das diversas atividades preparadas pela organização.

A presença expressiva da população foi, sem dúvida, um dos grandes destaques desta edição. Famílias inteiras participaram da programação, empresários receberam novos clientes e parceiros, empreendedores apresentaram seus produtos e serviços e visitantes puderam conhecer um pouco mais daquilo que Pimenta Bueno e sua região têm de melhor. Assim a movimentação registrada durante os três dias revelou algo ainda mais importante: a comunidade reconheceu a FICOP como um espaço que pertence a todos.

Um dos principais pilares da 9ª FICOP foi a valorização do setor produtivo, pois, com centenas de estandes, o evento proporcionou às empresas participantes uma importante vitrine para apresentação de produtos, serviços, marcas e novidades. Assim, a feira criou um ambiente favorável à aproximação entre empresários e consumidores, à geração de novos contatos e ao fortalecimento das relações comerciais.

Nesse sentido, a FICOP cumpriu um de seus principais propósitos: conectar quem produz, quem empreende, quem comercializa e quem consome. Logo, a força dos expositores também ajudou a demonstrar a diversidade e a capacidade do setor empresarial de Pimenta Bueno, evidenciando que o município possui empresas, profissionais e empreendedores capazes de gerar oportunidades e movimentar a economia local e regional. E foi desta forma que o slogan escolhido para esta edição: “Onde nossa economia ganha força!” acabou traduzindo, na prática, aquilo que foi vivido durante os três dias de evento.

Durante os três dias, o público teve acesso a uma agenda diversificada, reunindo atrações culturais, apresentações esportivas, entretenimento, música e atividades voltadas para diferentes faixas etárias.

Entre os destaques estiveram o passeio gratuito de roda-gigante, apresentações culturais, atividades esportivas, apresentações de capoeira, o FICOP Fight VI, desfile de moda, desfile e presença das Garotas FICOP Indústria e Comércio, além de uma série de outras atrações que contribuíram para transformar a feira em um grande ponto de encontro da comunidade.

A programação musical também foi responsável por momentos de grande emoção e animação, com apresentações de artistas e bandas que levaram o público a cantar, dançar e celebrar junto a cada noite.

A diversidade da programação foi fundamental para fazer da FICOP um evento para todos: para quem buscava negócios e oportunidades, para quem queria prestigiar empresas locais, para quem desejava diversão em família e também para quem simplesmente queria viver bons momentos ao lado de amigos.

Outro aspecto de grande relevância foi a valorização da cultura e dos talentos, no qual a FICOP abriu espaço para diferentes manifestações culturais e artísticas, fortalecendo a identidade local e proporcionando visibilidade para pessoas e grupos que contribuem para a construção cultural de Pimenta Bueno. Desta feita, ao reunir empreendedorismo, comércio, indústria, cultura e entretenimento, a feira demonstrou que o desenvolvimento de uma cidade não acontece em apenas uma frente, ele nasce da capacidade de unir pessoas, iniciativas e instituições em torno de um objetivo comum.

Vale ressaltar que o sucesso da 9ª FICOP é resultado de um trabalho coletivo, pois, para que um evento dessa dimensão pudesse acontecer, foi necessária a união de empresários, expositores, patrocinadores, apoiadores, profissionais, equipes técnicas, artistas, instituições e poder público, com cada parceiro tendo uma participação importante na construção dessa edição e no resultado alcançado.

A realização da feira também demonstra a importância da atuação institucional da ACIPB e CDL, que, por meio da FICOP, fortalecem sua missão de representar, integrar e estimular o desenvolvimento dos setores empresarial, comercial e produtivo de Pimenta Bueno.

A organização agradece especialmente a cada empresa que acreditou no projeto, aos parceiros que contribuíram para sua realização, aos profissionais envolvidos nos bastidores e, principalmente, à população, que compareceu em peso e fez da 9ª FICOP um verdadeiro sucesso. E, ao chegar ao fim, a 9ª FICOP deixa lembranças de três noites de grande movimentação, conexões estabelecidas, negócios iniciados, marcas fortalecidas, empresas valorizadas, talentos revelados e a certeza de que Pimenta Bueno possui uma comunidade empresarial e uma população capazes de construir grandes realizações.

Por fim, importa ainda ressaltar que a cada edição, a FICOP cresce, amadurece e amplia sua capacidade de gerar oportunidades. E o resultado alcançado em 2026 demonstra que existe espaço para que a feira continue avançando e ocupando um lugar cada vez mais relevante no calendário de eventos de Pimenta Bueno e da região, e, desta forma venceu mais uma vez, pois foram três dias de praça movimentada, estandes visitados, empresas em evidência, atrações prestigiadas, famílias reunidas e muita celebração, ou seja, foram três dias em que Pimenta Bueno mostrou sua força, sua capacidade empreendedora e sua vocação para realizar grandes eventos.

Com isso, a 9ª FICOP foi além do esperado, superando expectativas de público, de participação, de envolvimento da comunidade e de impacto do evento. E, ao encerrar sua 9ª edição, a FICOP reafirma sua essência: ser uma grande vitrine para quem empreende, um espaço para criar oportunidades e um ponto de encontro para toda a comunidade.

E assim a história desta edição agora passa a fazer parte da trajetória de uma feira que nasceu para aproximar a indústria e o comércio da população e que, ano após ano, vem fortalecendo sua importância para o desenvolvimento de Pimenta Bueno e região!