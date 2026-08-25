SINTERO realiza assembleia para adequação do Estatuto Social; mudanças adequam a classificação da entidade às exigências do CNES

Por Camila Pinheiro

Publicada em 25/08/2026 às 08h35

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) celebra uma importante conquista para toda a categoria. Em Assembleia Geral Extraordinária Estadual, realizada nesta segunda-feira (24), os trabalhadores e trabalhadoras em educação aprovaram a alteração do Estatuto Social da entidade, adequando sua classificação às exigências do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES).

Com a mudança, a indicação da classe sindical passa de “Categoria Diferenciada” para “Servidores Públicos”, conforme as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A alteração representa uma importante etapa para a regularização cadastral da entidade e reafirma a solidez e a legitimidade da representação sindical.

É importante destacar que a mudança não altera a essência do SINTERO nem sua representação. Permanecem mantidos o grupo “Trabalhador”, a categoria de “Trabalhadores em Educação”, a abrangência estadual e toda a base territorial no Estado de Rondônia. Ou seja, trata-se de uma adequação da classe no CNES, sem qualquer alteração na categoria profissional representada pelo sindicato.

A conquista é ainda mais significativa porque representa o resultado de uma luta iniciada em 3 de setembro de 2025, quando o Governo de Rondônia questionou judicialmente a legalidade do SINTERO. Desde então, a entidade enfrentou o desafio com firmeza, mobilização, atuação jurídica e compromisso permanente com a defesa da categoria.

Ao longo desse período, o SINTERO demonstrou sua organização e seu papel na representação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Rondônia. A aprovação da alteração estatutária demonstra, mais uma vez, a força de uma entidade construída coletivamente e sustentada pela participação da categoria.

Para a presidenta da entidade, Dioneida Castoldi: “Este momento representa uma vitória de todos os profissionais da educação que, ao longo de décadas, ajudaram a construir a entidade e seguem acreditando na importância da organização sindical”.

Mais do que uma mudança estatutária, este momento representa uma vitória construída ao longo de meses de luta, resistência e união. É a reafirmação de que o SINTERO permanece firme, organizado e comprometido com aqueles que dão vida à educação pública em Rondônia.