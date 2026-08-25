Furia intensifica agenda pelas ruas do interior de Rondônia e soma apoio empresarial de Mário Gazin

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 08h10

O candidato a governador Adailton Furia (PSD), pela coligação "Gente que gosta de gente", esteve neste fim de semana entre Ministro Andreazza, Alvorada, Pimenta Bueno e Ji-Paraná, dando sequência à agenda de campanha no interior de Rondônia.

No sábado (22), Furia inaugurou o comitê de campanha em Ministro Andreazza, seguido de adesivaço e caminhada pelo centro da cidade, quando cumprimentou moradores e ouviu demandas da população.

Na sequência, ele esteve em Alvorada em reunião com o prefeito Jair Luiz e lideranças do município.

Ainda no mesmo dia, já em Pimenta Bueno, esteve na inauguração de comitê, seguido por um adesivaço e de carreata pelas ruas da cidade. No domingo (23), o candidato participou do 1º Festival de Motos de Rondônia, em Ji-Paraná.

Durante o fim de semana, a candidatura recebeu ainda o apoio do empresário Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, rede varejista com lojas em todo o Brasil e cerca de 60 unidades em Rondônia. Gazin afirmou que vai trabalhar para tornar Furia governador do Estado. Em resposta, o candidato agradeceu o apoio e parabenizou o empresário pela equipe, afirmando estar sendo bem recebido em todas as lojas Gazin de Rondônia.

Agenda do candidato

Nesta segunda-feira (24), a agenda segue em Porto Velho, com reunião às 19h com representantes do setor da agricultura, entre eles Luiz Paulo.

Na terça-feira (25), o candidato participa de um adesivaço em Jaru, às 17h, na Avenida Padre Adolpho Rohl, em frente ao comitê de campanha.