Homem é assassinado em praça pública de Chupinguaia

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 25/08/2026 às 08h50

Um homem identificado como Oseias de 52 anos, conhecido pelo apelido de “Negão do Caroço”, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 24 de agosto de 2026, em uma praça pública localizada nas proximidades da Igreja Católica, em Chupinguaia, Rondônia.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a ocorrência foi comunicada por volta das 1h51, após o motorista de ambulância do hospital informar que havia sido localizado um homem aparentemente vítima de violência.

Segundo os relatos colhidos no local, um homem desconhecido, descrito como magro e de estatura alta, teria procurado a equipe do hospital para informar que havia uma pessoa ferida e caída na praça.

Uma equipe de atendimento foi até o endereço e constatou que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar também esteve no local e encontrou Oseias deitado e envolto em um cobertor, apresentando ferimentos na região da cabeça.

Nas proximidades do corpo, os policiais localizaram um pedaço de madeira com aparentes manchas de sangue, que foi preservado para ser submetido à perícia.

Uma testemunha que estava dormindo nas proximidades contou aos policiais que estava em situação de rua e permanecia na praça junto com a vítima.

Segundo ele, ambos haviam consumido bebida alcoólica com outras pessoas durante a noite, mas acabou adormecendo e afirmou não ter presenciado ou ouvido as agressões.

A testemunha relatou ainda que conhecia Oseias pelo apelido de “Negão do Caroço” e mencionou alguns nomes e apelidos de pessoas que costumavam permanecer ou consumir bebidas e entorpecentes junto com a vítima.

As informações foram registradas pela polícia e deverão ser verificadas durante as investigações.

Também foi relatado que, na semana anterior, um homem teria chegado ao local em uma motocicleta preta procurando por uma pessoa que supostamente teria furtado entorpecentes.

A circunstância também deverá ser apurada pela Polícia Civil para verificar se possui alguma relação com o homicídio.

O local, conhecido por reunir pessoas em situação de rua, foi isolado e preservado pela Polícia Militar para evitar a alteração de possíveis vestígios.

A Perícia Criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC) de Vilhena, foi acionada e realizou os procedimentos necessários, incluindo a documentação e coleta de elementos que possam auxiliar na investigação.

A Polícia Civil também foi comunicada sobre o caso e conforme informado à guarnição, a equipe especializada em homicídios não compareceria naquele momento, ficando as demais diligências investigativas para serem realizadas posteriormente.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado e removido pela Funerária Bom Pastor.

O caso foi registrado como homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, sem prejuízo de eventual alteração da classificação jurídica conforme o avanço das investigações.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica do homicídio, identificar o responsável ou responsáveis e verificar se as informações relatadas pelas testemunhas possuem relação com a morte de Oseias.

O corpo de Oseias foi encaminhado para Vilhena onde deve passar por exames de necropsia e até o momento nenhum familiar compareceu para fazer o reconhecimento do corpo e procedimentos para velório e sepultamento.