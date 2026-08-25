Prefeitura abre Chamada Pública para compra de alimentos da Agricultura Familiar

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Educação – Semed, comunica que está aberto até o dia 08 de setembro o Edital de Chamada Pública para aquisição de itens produzidos pela Agricultura Familiar e suas organizações, com objetivo de atender à demanda da alimentação escolar da rede municipal de ensino.

A chamada pública contempla a compra de produtos como abóbora, abobrinha, banana, batata doce, cheiro verde, melancia, polpa de acerola, entre outros itens.

Os interessados em participar devem apresentar os documentos para habilitação especificados no edital na sede da Secretaria Municipal de Educação – Semed, de segunda a sexta-feira, das 7h0 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O prazo para entrega da documentação será encerrado dia 08 de setembro.

Já a entrega dos projetos de venda será realizada no dia 09 de setembro, às 8h, no auditório da escola municipal Maria de Lourdes da Silva, localizada na rua Raimundo Barreto, nº 863, Setor 07.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA: http://https://jaru.ro.gov.br/media-wp/2026/03/EDITAL-CHAMADA-PUBLICA-.pdf