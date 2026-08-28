O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte tem sexta-feira quente e abafada, com pancadas de chuva isoladas

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 28/08/2026 às 08h00

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a sexta-feira (28) na Região Norte será marcada por calor forte e umidade elevada.

Em Manaus (AM), a temperatura mínima prevista é de 27°C e a máxima chega a 36°C, com sensação de abafamento por conta da umidade relativa do ar, que deve variar entre 40% e 80% ao longo do dia.

O céu fica com muitas nuvens durante toda a jornada, e o INMET aponta possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente à noite, quando o calor acumulado favorece a formação de nuvens carregadas.

Os ventos sopram fracos, predominantemente dos quadrantes noroeste a nordeste. Estados como Roraima e o norte do Amapá e do Pará também têm previsão de nebulosidade e chuva passageira, enquanto o interior do Amazonas e de Rondônia mantêm o padrão de calor típico do fim de agosto.



A recomendação do INMET é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes, entre 11h e 15h.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).