Rondônia fortalece presença no 8º Concurso Nacional de Cacau Especial com apoio do Sebrae

Por sebrae-ro

Publicada em 28/08/2026 às 08h36

Rondônia contará com uma participação expressiva no 8º Concurso Nacional de Cacau Especial, uma das mais importantes premiações da cacauicultura brasileira. Ao todo, 43 amostras de amêndoas produzidas em oito municípios do estado serão enviadas para avaliação, reforçando o reconhecimento da qualidade do cacau rondoniense em nível nacional.

Por meio do Projeto Rondônia Cacau, o Sebrae em Rondônia tem atuado diretamente na mobilização dos produtores rurais, prestando orientações sobre o processo de inscrição e apoiando o envio das amostras ao concurso, promovido pelo Centro de Inovação do Cacau (CIC), em Ilhéus (BA).

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e a Associação dos Cacauicultores de Rondônia (Cacauron), instituições que contribuem para o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no estado.

Reconhecimento nacional da produção rondoniense

O concurso tem como objetivo identificar e valorizar as melhores amêndoas de cacau produzidas no país, considerando atributos como aroma, sabor, qualidade e excelência no processo produtivo. A iniciativa também fortalece a imagem do Brasil como produtor de cacau fino e sustentável.

Nos últimos cinco anos, Rondônia consolidou sua posição como uma das principais referências nacionais na produção de cacau de qualidade. Esse desempenho tem se refletido nos resultados obtidos pelos produtores rondonienses nas edições anteriores da premiação, demonstrando a evolução da cadeia produtiva e o aprimoramento dos processos de produção e pós-colheita.

Destaques da última edição

Na última edição do concurso, realizada em 2025, produtores de Rondônia conquistaram posições de destaque entre os melhores do país. O primeiro lugar nacional ficou com Mauro Celso Tauffer, da propriedade BN34, localizada em Buritis (RO). Já o terceiro lugar foi conquistado por Luíz Anastácio da Silva, da propriedade CEPEC 2022, em Cacoal (RO).

Os resultados reforçam a excelência do cacau produzido no estado e evidenciam o trabalho dos agricultores que investem em boas práticas de cultivo, manejo e pós-colheita.

O protagonismo do estado ficou ainda mais evidente em 2025, quando Rondônia sediou a 7ª edição do Concurso Nacional de Cacau Especial. O evento reuniu produtores, especialistas e representantes da cadeia produtiva de diversas regiões do país, destacando a relevância alcançada pela cacauicultura rondoniense no cenário nacional.

Oportunidade de projeção internacional

Além da disputa nacional, os produtores participantes também poderão concorrer ao Cacao of Excellence (CoEx), uma das mais importantes premiações internacionais do setor. A iniciativa reconhece as melhores amêndoas de cacau do mundo e amplia as oportunidades de visibilidade e acesso a mercados especializados.

Com o tema “A excelência do cacau brasileiro”, a 8ª edição do concurso valoriza a produção de qualidade, a sustentabilidade e o trabalho dos produtores que fortalecem a cadeia cacaueira nacional. A cerimônia de premiação ocorrerá em data ainda a ser definida pela organização, reunindo representantes de toda a cadeia produtiva do cacau.

O VIII Concurso Nacional de Cacau Especial é uma realização da Comissão Nacional da Qualidade do Cacau Especial (CNQCE), com organização do Centro de Inovação do Cacau (CIC) e da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC).

O edital será divulgado no portal O Melhor Cacau do Brasil, com informações sobre inscrições, categorias, cronograma, critérios de avaliação e premiação.