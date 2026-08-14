O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte tem calor e pancadas de chuva nesta sexta-feira (14)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 14/08/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma sexta-feira de calor, muitas nuvens e ocorrência de chuva em pontos da região. O mapa do INMET indica maior presença de instabilidade no oeste e no norte, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas.

Em Boa Vista (RR), a temperatura varia entre 25 e 35°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

Em Manaus (AM), os termômetros ficam entre 26 e 35°C. A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã e chuva com trovoadas isoladas à tarde.

Já em Porto Velho (RO), a mínima é de 23°C e a máxima chega a 36°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas de chuva à tarde.

No Acre, Rio Branco terá mínima de 22°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a manhã e pancadas isoladas à tarde.

Em Belém (PA), a temperatura varia de 24 a 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas isoladas à tarde e à noite.

No Tocantins, o tempo permanece mais firme. Em Palmas, a mínima é de 26°C e a máxima chega a 37°C, com poucas nuvens durante todo o dia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).