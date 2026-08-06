O TEMPO E A TEMPERATURA: Chuva segue concentrada no extremo norte do país nesta quinta-feira

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 06/08/2026 às 08h00

A quinta-feira (6) será marcada por calor e pancadas de chuva concentradas no extremo norte da Região Norte.



Em Roraima, a instabilidade continua. Boa Vista terá pancadas de chuva já pela manhã. À tarde, a chuva ganha intensidade e pode vir acompanhada de trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 26°C e 33°C.



No Amazonas, Manaus terá muitas nuvens durante todo o dia, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas principalmente à tarde. Os termômetros ficam entre 26°C e 35°C.



No Pará e no Amapá, Belém e Macapá terão muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Em Belém, a máxima chega aos 34°C, enquanto Macapá alcança 32°C.



Em Rondônia e no Acre, o tempo permanece mais estável, com muitas nuvens e baixos volumes de chuva. Já no Tocantins, predomina o sol entre poucas nuvens durante todo o dia. Em Palmas, a temperatura varia entre 21°C e 36°C.



Entre as capitais, a menor temperatura prevista é de 21°C, em Palmas. A máxima chega aos 36°C, também na capital tocantinense.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).