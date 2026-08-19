Novas oportunidades de qualificação estão disponíveis gratuitamente pela prefeitura

Novas oportunidades de qualificação estão disponíveis gratuitamente em Ji-Paraná!
Por meio do Programa Acessuas Trabalho, estão abertas inscrições para três oficinas:
Excelência em Atendimento e Vendas
Elaboração de Projetos Rurais e Captação de Recursos
Técnicas de Recepção e Secretariado
As oficinas começam nos dias 24 e 26 de agosto, com locais e horários diferentes para cada formação.
Arraste para o lado, confira os detalhes de cada oficina e veja onde realizar sua inscrição.
As vagas são gratuitas. Aproveite a oportunidade para aprender, se qualificar e ampliar seus conhecimentos!
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