Novas oportunidades de qualificação estão disponíveis gratuitamente pela prefeitura

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 11h05

Novas oportunidades de qualificação estão disponíveis gratuitamente em Ji-Paraná!

Por meio do Programa Acessuas Trabalho, estão abertas inscrições para três oficinas:

Excelência em Atendimento e Vendas

Elaboração de Projetos Rurais e Captação de Recursos

Técnicas de Recepção e Secretariado

As oficinas começam nos dias 24 e 26 de agosto, com locais e horários diferentes para cada formação.

Arraste para o lado, confira os detalhes de cada oficina e veja onde realizar sua inscrição.

As vagas são gratuitas. Aproveite a oportunidade para aprender, se qualificar e ampliar seus conhecimentos!