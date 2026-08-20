MPF manifesta-se favoravelmente à candidatura de Vera Paixão e atesta condições de elegibilidade

Por assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 13h30

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou manifestação favorável ao registro da candidatura de Dra. Vera Paixão para a disputa das eleições de 2026. Na análise do processo, o procurador regional eleitoral Leonardo Trevizani Caberlon atestou que a candidata reúne as condições necessárias de elegibilidade para participar do pleito.

A manifestação foi recebida por Vera Paixão como um momento importante de sua caminhada eleitoral, especialmente por sua trajetória ligada à advocacia e à defesa do cumprimento das normas. Para ela, o respeito às regras eleitorais é fundamental para garantir a confiança da população no processo democrático.

“Recebo essa manifestação com muita tranquilidade e, principalmente, com respeito à sociedade e às regras que devem orientar uma eleição. A Lei da Ficha Limpa é uma conquista importante da sociedade brasileira e deve ser respeitada por todos. Ela estabelece critérios para impedir que pessoas que não estejam em condições de exercer um mandato possam disputar eleições, fortalecendo a responsabilidade e a confiança no processo eleitoral.”

Vera também destacou que a manifestação do Ministério Público Eleitoral representa o reconhecimento de que sua candidatura atende aos requisitos previstos na legislação. Conselheira Federal da OAB, ex-presidente da Subseção de Vilhena por três vezes e ex-vice-presidente da OAB Rondônia, ela afirma que pretende levar para a campanha os mesmos princípios de responsabilidade e respeito à sociedade que marcaram sua trajetória profissional.

“Minha história foi construída dentro da legalidade, do trabalho e do respeito à sociedade. Quero levar esses mesmos princípios para a política e, se eleita, para o exercício do mandato.”