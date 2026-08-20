Marcelo Cruz cumpre agenda na Zona Sul de Porto Velho com visitas a comunidades e reuniões com lideranças

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 13h40

Durante a última quarta-feira (19), o deputado estadual Marcelo Cruz, candidato à reeleição pelo Avante, n° 70500, realizou uma série de visitas e reuniões na Zona Sul de Porto Velho. A agenda incluiu encontros com lideranças religiosas, comunitárias e apoiadores, com apresentação de propostas e diálogo sobre as demandas da população.

Marcelo Cruz participou de uma reunião com o coordenador Carlos Albuquerque e lideranças religiosas. O encontro foi marcado por conversas sobre as demandas apresentadas pelas comunidades e pela apresentação de propostas relacionadas ao desenvolvimento de Rondônia.

Em outro compromisso na Zona Sul, o candidato esteve ao lado da liderança Renilson em uma reunião de alinhamento. A atividade teve como objetivo ouvir demandas da população e discutir projetos e ações para diferentes regiões do estado.

Marcelo Cruz também participou de uma reunião com o coordenador Éder, realizada na casa da liderança Celinha. Durante o encontro, foram discutidas questões relacionadas às comunidades e apresentadas propostas para a continuidade da atuação política.

Outro compromisso da agenda ocorreu com Seu Francisco, liderança comunitária do bairro Areia Branca. A reunião foi dedicada à apresentação de propostas, ao diálogo sobre o futuro da região e ao levantamento das principais demandas dos moradores.

Ao longo dos encontros, Marcelo Cruz também apresentou um balanço das ações e investimentos realizados durante sua trajetória política em Rondônia. Entre os temas abordados estiveram iniciativas destinadas aos municípios e projetos voltados a diferentes áreas de interesse da população.

Em uma manifestação sobre a agenda, Marcelo Cruz destacou a importância de manter contato com as comunidades e ouvir as lideranças locais. “Esses encontros são importantes para conhecer de perto as necessidades de cada região, apresentar o que já foi realizado e conversar sobre os próximos desafios. O diálogo com as comunidades faz parte do nosso trabalho”, afirmou.

As reuniões também permitiram que lideranças apresentassem reivindicações relacionadas às necessidades dos bairros e comunidades. As demandas levantadas durante os encontros foram discutidas como parte da agenda de diálogo mantida pelo candidato na capital.

A programação concentrou diferentes compromissos na Zona Sul de Porto Velho e reuniu representantes de segmentos religiosos, lideranças comunitárias e apoiadores. A agenda faz parte das atividades de campanha de Marcelo Cruz, que busca a reeleição para deputado estadual.

Marcelo Cruz disputa a reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia pelo Avante, com o n° 70500. Durante a campanha, o candidato tem realizado reuniões e visitas em diferentes regiões para apresentar propostas, conversar com lideranças e divulgar ações realizadas ao longo de sua trajetória política.