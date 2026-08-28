Marcos Rogério defende mais asfalto para destravar o desenvolvimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 08h00

“O governo, para ser bom, precisa chegar lá onde o povo está.” A afirmação é do candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL), da coligação Juntos por Rondônia, durante entrevista ao programa Bora Rondônia, da Band, emissora do Grupo Rondovisão, nesta quinta-feira (27). Ele defendeu uma gestão mais presente nos municípios, com investimentos capazes de melhorar a rotina da população e impulsionar o desenvolvimento das diferentes regiões do estado.

Marcos Rogério afirmou que Rondônia tem potencial para avançar, mas precisa de um governo capaz de transformar planejamento em ações e fazer os investimentos chegarem à ponta.

“É fazer o Estado funcionar. Nós somos um estado rico, nós somos um estado que cresce. O problema é você, às vezes, não ter a visão de que o Estado, para ser bom, ele precisa chegar lá onde o povo está”, afirmou.

Na infraestrutura, o candidato destacou como prioridades a recuperação de estradas e do pavimento existente, além da construção de pontes, melhoria de bueiros e ampliação do asfalto.

“Seja com uma ponte de concreto ou de aço, seja com estrada boa, seja com asfalto. Nós temos que destravar os movimentos do Estado. Isso passa por estrada boa, por ponte boa, por bueiro, passa por asfalto”, disse.

Marcos Rogério ressaltou que Rondônia possui mais de seis mil quilômetros de estradas estaduais e defendeu a melhoria da malha existente, além da pavimentação de trechos estratégicos para o escoamento da produção e o desenvolvimento econômico.

Para o candidato, investir em infraestrutura é criar condições para melhorar o transporte, facilitar o acesso aos municípios e fortalecer as atividades produtivas.

“Nem tudo a gente vai conseguir fazer no primeiro ou no segundo ano, mas a gente tem que destravar o Estado, colocar ele para funcionar. E eu sei como fazer isso”, afirmou.

Durante a entrevista, Marcos Rogério também apresentou propostas para outras áreas. Na saúde, defendeu a regionalização dos atendimentos e o fortalecimento da rede pública; na segurança, falou sobre recomposição dos efetivos e reforço das polícias; e, na educação, destacou a necessidade de melhorar a estrutura das escolas e valorizar professores e técnicos. O candidato também defendeu a criação de um escritório de projetos e da Sala dos Municípios para dar suporte técnico às prefeituras e evitar a perda de investimentos.

Parceria para fazer mais

Marcos Rogério também afirmou que pretende buscar o apoio da bancada federal para ampliar os investimentos em Rondônia. Segundo ele, o governo precisa atuar em parceria com senadores, deputados federais e prefeitos, independentemente de questões partidárias.

“Eu não vou fazer sozinho. Não vou abrir mão de nenhuma ajuda. Quem estiver em Brasília, o governador vai chamar a bancada e dizer: ‘Gente, esses desafios estão aí. Nós temos que destravar esse Estado, colocar para funcionar, botar para andar. Então, me ajudem’”, afirmou.

O candidato reforçou que a união de esforços deve estar acima de diferenças políticas quando o objetivo for atender às necessidades de Rondônia.

“Não é o governador que precisa de ajuda. É o Estado de Rondônia”, concluiu.