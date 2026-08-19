Mais de 1,2 mil profissionais foram convocados após processo seletivo na capital

Por Letícia Regis

Publicada em 19/08/2026 às 11h20

Há um ano, a Prefeitura de Porto Velho adotou uma estratégia para enfrentar uma das necessidades mais urgentes da administração pública, recompor as equipes e garantir que os serviços essenciais continuassem chegando à população. Desde então, os processos seletivos temporários resultaram em 1.223 convocações para atuação nas redes municipais de Saúde, Assistência Social e Educação.

Do total, 933 profissionais foram convocados para atuar na área urbana de Porto Velho e 290 foram destinados à zona rural, levando profissionais para comunidades que, muitas vezes, estão a quilômetros do centro da capital.

Mais do que números, as convocações representam atendimento mantido, equipes reforçadas e serviços que não precisaram parar por falta de pessoal.

Na Saúde, foram 885 convocações, o equivalente a 72,4% do total. Entre os profissionais chamados estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de radiologia e laboratório, farmacêuticos, fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, médicos, fonoaudiólogos, além de profissionais de funções técnicas e administrativas.

Na Assistência Social, foram 148 convocações, ou 12,1% do total. Educadores e cuidadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, cozinheiros, assistentes administrativos e profissionais de orientação educacional passaram a reforçar a estrutura responsável pelo atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Presença de profissionais na zona rural é um dos pontos de destaque desse trabalho

Já na Educação, foram 190 professores convocados. Desse total, 115 foram destinados à rede urbana e 75 à zona rural, garantindo a continuidade das atividades escolares e ajudando na recomposição das equipes das unidades de ensino.

Um olhar especial para a zona rural

A presença de profissionais na zona rural é um dos pontos de destaque desse trabalho. Das 1.223 convocações realizadas ao longo do período, 290 foram direcionadas às comunidades rurais.

São profissionais que ajudam a aproximar a Prefeitura de moradores que vivem em distritos, comunidades e localidades mais afastadas. Na prática, isso significa atendimento de saúde mais próximo, suporte social para quem precisa e professores presentes nas escolas municipais.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa demonstra que a administração precisa estar atenta às necessidades reais da população e agir com rapidez quando há falta de profissionais.

“Quando convocamos um profissional, não estamos apenas preenchendo uma vaga. Estamos colocando uma pessoa para cuidar de outra pessoa, atender uma família, ensinar uma criança ou ajudar uma comunidade. Nosso compromisso é fazer com que o serviço público chegue a quem mais precisa, inclusive para quem vive na zona rural”, destaca o prefeito.

Serviço público mais próximo de quem precisa

O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), mostra que a maior parte das convocações foi concentrada na Saúde. O resultado ajuda a ampliar a capacidade das unidades e fortalecer equipes que estão na linha de frente do atendimento à população.

Na Assistência Social, o reforço amplia a capacidade de acolhimento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Na Educação, a chegada de novos professores contribui para evitar a descontinuidade das atividades e assegurar o funcionamento da rede municipal.

O impacto, portanto, vai além da contratação temporária. Cada profissional incorporado representa uma resposta a uma necessidade concreta da administração e, principalmente, da população.