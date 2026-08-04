Juventude, experiência e participação popular marcam presença de Dr. Benedito Alves na convenção do Republicanos

Por Assessoria

Publicada em 04/08/2026 às 13h24

Durante a convenção, Dr. Benedito Alves reuniu uma das maiores torcidas presentes no auditório, demonstrando o fortalecimento de seu grupo político e o crescimento de sua base de apoio. A expressiva participação de jovens também chamou a atenção, evidenciando a renovação e o entusiasmo em torno de sua candidatura.

A força demonstrada no evento reforça a trajetória construída por Dr. Benedito Alves nas últimas eleições. Em 2024, ele conquistou aproximadamente 13 mil votos na disputa pela Prefeitura de Porto Velho, mesmo concorrendo por um partido de pouca expressão política e sem contar com recursos do fundo eleitoral, resultado que foi considerado expressivo diante das condições da campanha.

Agora, filiado ao Republicanos, uma das legendas com maior estrutura e competitividade no estado, Dr. Benedito Alves chega à disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa como um dos nomes mais fortes do partido. Nos bastidores da política, seu nome é apontado entre os candidatos com reais chances de conquistar uma das cadeiras da legenda no Parlamento Estadual.

Com uma trajetória marcada pela atuação na administração pública, no meio jurídico e na defesa de pautas como saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento regional, Dr. Benedito Alves afirmou que seguirá percorrendo Rondônia para apresentar propostas e ouvir a população.

A convenção do Republicanos mostrou que a candidatura de Dr. Benedito Alves ganhou força e organização. O que antes era visto como um projeto em construção agora desponta como uma candidatura competitiva, respaldada por experiência, trabalho e por uma crescente mobilização popular rumo à Assembleia Legislativa de Rondônia.