Homem é preso após furtar placa de sinalização no Centro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/08/2026 às 09h00

Suspeito de 56 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (26), na região Central da capital de Rondônia, após retirar uma placa de sinalização urbana.

Uma placa de sinalização urbana foi furtada na madrugada desta quarta-feira (26), na Rua José do Patrocínio, região Central de Porto Velho. Um homem de 56 anos acabou preso após ser localizado pela Polícia Militar.

Segundo as informações divulgadas pela corporação, a abordagem ocorreu durante patrulhamento realizado na região. A ocorrência foi registrada após a equipe tomar conhecimento do furto da placa.

Aos policiais, o homem afirmou que havia arrancado a sinalização. Conforme o relato registrado na ocorrência, ele alegou que pretendia utilizar a placa para outra finalidade.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.