Samuel Costa defende educação integral, saúde mental e formação empreendedora para transformar Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 09h30

O candidato ao governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), afirmou que pretende construir, em sua gestão, um projeto de desenvolvimento que una educação de qualidade, saúde mental, empreendedorismo e solidariedade. Segundo ele, o objetivo é formar uma população com “mente empreendedora e coração voltado para a partilha”.

Para Samuel Costa, o conhecimento deve ser instrumento de transformação e também de realização pessoal. “O saber é fonte de alegria e traz satisfação pessoal”, destacou.

O candidato defende investimentos de curto, médio e longo prazo na educação em tempo integral, com valorização dos trabalhadores da educação, incluindo professores e técnicos educacionais, além da construção de novas estruturas, ambientes climatizados e espaços capazes de acolher melhor os estudantes.

Na área da saúde, Samuel afirma que o cuidado com a saúde mental precisa ocupar lugar de destaque nas políticas públicas. Ele defende atenção especializada para pessoas que enfrentam transtornos mentais, ansiedade, depressão, transtorno bipolar e problemas relacionados à dependência de jogos de azar, bets, cassinos e jogos on-line.

“Temos cerca de 300 mil rondonienses divergentes e precisamos ter um olhar de acolhimento para eles e seus familiares”, afirmou, defendendo uma política pública baseada no acolhimento, prevenção e acompanhamento.

Samuel Costa também destacou a importância de obras estruturantes, como pavimentação e melhoria da infraestrutura, mas afirmou que o desenvolvimento de Rondônia não pode ser medido apenas por obras físicas.

“É muito importante fazer obras estruturantes, asfalto. Só que mais importante do que isso é a gente cuidar da mente, da saúde e da alma”, declarou.

Na educação, o candidato propõe ainda incluir na grade curricular conteúdos como empreendedorismo, gestão de negócios, educação financeira e inteligência emocional. A ideia, segundo ele, é preparar os estudantes para lidar melhor com a vida profissional, financeira e emocional.

Samuel Costa defende que a combinação entre conhecimento, solidariedade e eficiência na administração pública pode contribuir para construir um estado mais próspero.

“Precisamos fazer uma grande corrente de solidariedade, praticar o bem e preparar nossos jovens para a vida. Queremos construir um estado próspero e com eficácia no serviço público”, afirmou.