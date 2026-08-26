Marcos Rogério defende volta de rondas policiais em comércios e escolas

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 09h15

O candidato ao Governo de Rondônia pela coligação Juntos por Rondônia, Marcos Rogério (PL), defende a retomada e o reforço das rondas policiais em áreas comerciais e no entorno das escolas. As ações fazem parte das propostas Comércio Protegido e Escola Protegida, voltadas ao policiamento preventivo e à maior presença das forças de segurança na rotina da população.

Ao comentar o protesto realizado por comerciantes contra furtos e arrombamentos em Porto Velho, Marcos Rogério chamou atenção para os prejuízos causados pela insegurança e o impacto sobre quem trabalha e gera empregos.

“Hoje tivemos aqui em Porto Velho um protesto de comerciantes. Qual foi a reivindicação deles? Segurança, proteção, cuidado, porque estão arrombando o comércio, estão tirando patrimônio e isso significa emprego perdido”, afirmou durante entrevista ao programa Papo de Redação, da Rádio Parecis FM, nesta segunda-feira (24).

Para o candidato, a presença policial deve ter caráter preventivo, com rondas em pontos onde a população está mais exposta. É nesse modelo que estão inseridos o Comércio Protegido e o Escola Protegida.

“Nós estamos apresentando o programa Escola Protegida, garantir a presença do policial, fazendo rondas escolares, Comércio Protegido, ronda em frente aos comércios”, afirmou Marcos Rogério.

O candidato também destacou o medo enfrentado por comerciantes diante da ocorrência de crimes contra estabelecimentos.

“É gente que está com medo de manter o comércio aberto, porque não tem certeza se no dia seguinte vai chegar lá e a loja vai estar inteira”, disse.

Segurança pública é um dos eixos centrais do plano de governo de Marcos Rogério e do candidato a vice-governador, delegado Rodrigo Camargo (Podemos). Para ampliar o policiamento preventivo, o candidato defende a recomposição do efetivo e a revisão, por meio do diálogo institucional, da utilização de policiais militares que atualmente desempenham funções fora da atividade-fim.

“Nós temos hoje um número de policiais muito aquém, muito abaixo da necessidade. Temos que colocar mais policiais na rua”, afirmou.

Outra medida defendida é o aperfeiçoamento da função delegada, que permite ao policial trabalhar durante a folga, mediante remuneração adicional e convênios. O modelo pode ser utilizado para reforçar o patrulhamento em locais e horários definidos de acordo com as necessidades de cada região.

Marcos Rogério também defende ampliar o uso de tecnologia, inteligência e integração entre as forças de segurança para reforçar a prevenção e otimizar o trabalho policial, especialmente diante da deficiência de efetivo.

“Quando a gente tem dificuldade com efetivo, a gente precisa usar dos meios que a gente tem disponível”, afirmou.

Para Marcos Rogério, o objetivo é fazer a segurança pública voltar a estar presente no dia a dia das pessoas. “Nosso objetivo é garantir que as famílias estejam em segurança”, concluiu.