Por Asssessoria

Publicada em 26/08/2026 às 10h09

A Prefeitura de Ji-Paraná registra 2.048 faltas foram registradas na Atenção Básica durante o mês de julho.

Do total, foram 1.459 ausências em consultas médicas, 447 em atendimentos de enfermagem, 78 em odontologia e 64 em outras áreas.

Quando uma consulta é agendada e o paciente não comparece sem avisar, aquele horário deixa de ser utilizado por outra pessoa que também precisa de atendimento.

Por isso, se você não puder comparecer, avise a unidade de saúde com antecedência sempre que possível. Assim, a equipe pode organizar a agenda e ampliar o aproveitamento das vagas disponíveis.

Sua presença faz a diferença. E avisar com antecedência também.