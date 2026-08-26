Globo muda planos e adia reality de Ticiane Pinheiro

Por IG

Publicada em 26/08/2026 às 10h51

Ticiane Pinheiro adiou seu novo reality do Globoplay para conseguir participar da Dança dos Famosos 2026. Primeira integrante anunciada para a atual edição da competição do Domingão com Huck, a apresentadora da Globo afirmou que não conseguiria conciliar os dois projetos simultaneamente. A comunicadora explicou que conversou com os responsáveis pela futura atração e conseguiu reorganizar sua agenda para se dedicar primeiro aos ensaios da disputa.

"Na hora que recebi o convite, fiquei super feliz, só que eu estou com um projeto na Globoplay e eu falei: 'Gente, como eu vou dar conta do projeto e da dança?'. Eu conversei com o pessoal e a gente decidiu realmente entrar na dança e deixar o projeto para depois", detalhou para a Quem.

A decisão permitiu que a comunicadora mantivesse os dois compromissos em momentos diferentes. "Fiquei muito feliz, porque consegui fazer as duas coisas, e não ao mesmo tempo, porque acho que eu ia enlouquecer. Consigo me dedicar agora bastante à dança e depois ao meu projeto", diz com bom humor.

Além da reorganização profissional, Ticiane Pinheiro contou que recebeu o apoio de César Tralli, apresentador do Jornal Nacional e seu marido desde 2017, diante da nova rotina provocada pela competição. "Mandou um monte de foto da televisão falando que eu estava linda, me apoiando, que tem muito orgulho de mim. Isso dá uma aquecida no nosso coração da gente estar fazendo a coisa certa e de saber que tem um maridão lá em casa torcendo por nós", destacou.

A apresentadora também comentou o reality que comandará posteriormente, mas afirmou que ainda não pode revelar detalhes do formato. "Ainda é segredo, porque a gente está montando, mas é uma coisa do Estúdio Globo que está fazendo, não é um reality que já existe e a gente está trazendo", comparou. Segundo Ticiane, o projeto está em fase de criação e não adapta uma atração estrangeira ou outro programa já existente. A equipe responsável pelo desenvolvimento também trabalha em uma das principais produções de entretenimento da Globo.

"Está sendo criado pela turma do [Rodrigo] Dourado, que é o mesmo pessoal que faz o Big Brother Brasil! Eu já fui a algumas reuniões, a gente está super empolgada, mas é isso, ainda não posso dizer muita coisa, porque, na hora certa, a gente vai contar tudo sobre o reality. Mas eu vou apresentar e é uma coisa grandiosa, muito legal", afirmou.

Apesar de ainda guardar informações sobre a dinâmica da futura atração, Ticiane Pinheiro disse estar confiante para assumir o comando. "Eu nunca fico nervosa, porque como comecei na TV desde pequenininha, acho que para mim tudo é uma diversão. O pessoal fala assim: 'Ah, eu vou trabalhar, é coisa chata, tem que fazer isso. Nunca fiz isso, porque, para mim, como sempre foi meu sonho, estar na televisão fazendo as coisas, cada desafio que vem [com uma] alegria diferente", disse a apresentadora.