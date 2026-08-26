Na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, Porto Velho traz novidades na política da pessoa com deficiência

Por Adaides Batista/DAIHD

Publicada em 26/08/2026 às 11h32

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), por meio do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH), articulou com o Centro de Reabilitação do Estado de Rondônia (CERO) e o Centro Especializado em Reabilitação (CER) a efetivação de um fluxo para a disponibilização de equipamentos de mobilidade às pessoas com deficiência que necessitam desses recursos.

“O fluxo já é estabelecido por resolução, porém ainda não havia sido efetivamente colocado em prática no município de Porto Velho. A articulação busca viabilizar sua implementação, fortalecendo a integração entre os serviços e ampliando as possibilidades de acesso da população aos equipamentos”, informou a diretora de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH) da Semias, Lidiane Silva.

A partir da organização do fluxo, o CER também poderá receber as solicitações da comunidade relacionadas à necessidade de equipamentos de mobilidade, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e bengalas.

Para garantir que os profissionais estejam preparados para a aplicação do procedimento, a equipe médica do CER participará de uma capacitação sobre o fluxo de solicitação e disponibilização dos equipamentos. A formação será realizada pela Escola Itinerante da Inclusão, iniciativa do DAIDH, em parceria com os profissionais formadores do CERO.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a importância da articulação entre os serviços para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso, de forma mais ágil e organizada, aos equipamentos necessários para sua mobilidade e autonomia.

“Estamos avançando na construção de uma política de inclusão mais efetiva e integrada em Porto Velho. A organização desse fluxo é um passo importante para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos equipamentos de mobilidade de que necessitam, contribuindo para sua autonomia, segurança e qualidade de vida. A Semias, por meio do DAIDH, está trabalhando para aproximar os serviços e fazer com que os direitos saiam do papel e cheguem efetivamente à população. Esse é o nosso compromisso: construir uma rede de atendimento cada vez mais acessível, articulada e humanizada”, disse o secretário.

“Nossa gestão trabalha para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivados na prática. Essa articulação entre os serviços representa um avanço importante para ampliar o acesso a equipamentos de mobilidade e promover mais autonomia, segurança e dignidade para a população”, afirmou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

A iniciativa representa um avanço na efetivação de direitos e no fortalecimento da rede de atendimento às pessoas com deficiência em Porto Velho, contribuindo para ampliar o acesso a recursos que favorecem autonomia, mobilidade, segurança e participação social.

A ação reforça o compromisso da Semias, por meio do DAIDH, com a construção de uma política pública de inclusão cada vez mais articulada, acessível e próxima das necessidades das pessoas com deficiência.