Enviado do Vaticano vai a Moscou e exige fim da guerra a chanceler de Putin

Por G1

Publicada em 26/08/2026 às 10h34

O Vaticano mandou nesta terça-feira (25) um enviado especial à Rússia para discutir a guerra na Ucrânia com o governo de Vladimir Putin. Na visita, o cardeal Paul Richard Gallagher, secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, exigiu o fim da guerra na Ucrânia. Esta é a terceira vez que o Vaticano envia uma missão diplomática à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2024. A Igreja Católica tem sido uma voz crítica do conflito e chegou a tentar mediá-lo. O papa Francisco chegou a pedir uma visita a Moscou nas primeiras semanas de guerra, mas o Kremlin não respondeu ao pedido.

Na vista desta terça, o cardeal Gallagher se reuniu com o chanceler russo, Sergei Lavrov. De acordo com o Kremlin, os dois discutiram a paz na Ucrâna. O Vaticano disse que o cardeal exigiu o fim da guerra.

"Discutimos caminhos para buscar uma paz duradoura e justa na Ucrânia", disse o cardeal, cuja função no Vaticano equivale à de um chanceler.

O Kremlin não comentou a exigência, e Lavrov afirmou apenas que os dois discutiram cooperação em questões humanitárias como as crianças que sofrem com a guerra.

A visita do caredal à Rússia inclui, ainda, um encontro com o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, segundo o Vaticano.