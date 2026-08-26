Rondonienses participam de competição nacional de poesia falada em São Paulo

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 11h26

Os poetas rondonienses Bonfim MC e Maria Fins embarcam para São Paulo (SP) como os únicos representantes de toda a região Norte no campeonato de poesia falada X Estéticas das Periferias, que ocorre entre os dias 29 e 30 de agosto.

Os torneios de slam funcionam como batalhas de poesia autoral onde os artistas recitam textos autorais, sem acompanhamento musical ou adereços, sendo avaliados pela performance, conteúdo e conexão com o público.

No caso do Estéticas das Periferias, o torneio é disputado em equipes (duplas ou trios). A competição conta com representações de todas as regiões do Brasil. O Estéticas das Periferias é um dos principais encontros de arte urbana do país. O campeonato de poesia reúne comunidades de slam sob uma curadoria especializada, promovendo o encontro plural de sotaques e rimas de todo o país.

Maria e Bonfim irão representar o Slam Beradeiro, um evento itinerante que busca promover a poesia em locais variados de Porto Velho, como praças, teatros e auditórios. A competição acontece no Instituto Moreira Salles (IMS Paulista), na Avenida Paulista, sendo uma forma de celebrar a arte literária das ruas em um lugar clássico de São Paulo. Maria Fins e Bonfim MC irão apresentar poesias construídas em conjunto e irão contracenar no verso, unindo performance aos textos declamados.

Bonfim e Maria são poetas que nasceram nas periferias de Porto Velho. Bonfim irá representar o estado pela segunda vez. Em 2024, ele foi o campeão estadual de poesia falada (Slam Rondônia), motivo pelo qual ganhou o direito de representar o estado no Slam BR no Rio de Janeiro.

"O Slam Beradeiro tem um slogan ´Da Periferia, para o Brasil inteiro`. E é justamente isso que eu vejo a cada passo conquistado. O Hip Hop me resgatou, através da poesia eu superei barreiras pessoais. Foi minha luz no fim do túnel, a força e a luta. Tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e agora irei a São Paulo levando a cultura nortista e a nossa bandeira para o palco, junto com a Maria Fins. Tudo isso através da poesia. É muito gratificante", relatou Bonfim MC, que criou o Slam Beradeiro e a gravadora Encruza REC. Essa última realiza produções musicais na Zona Leste de Porto Velho a preços populares.

Maria já foi finalista do Slam Rondônia em duas ocasiões: 2023 e 2025. Em 2025, a artista ficou na segunda colocação e chegou a ter direito de representar Rondônia no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, mas foi impedida devido a limitação orçamentária. Agora, ela finalmente ganha esse direito e mostra emoção.

Essa logística dos poetas foi possível devido ao apoio concedido pela Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, que incentiva o Hip Hop e as expressões periféricas de arte há mais de duas décadas. O Slam Rondônia também é um projeto de extensão da Universidade Federal de Rondônia, que busca promover a poesia falada como meio de aproximação entre a instituição e as periferias.

Os representantes de Rondônia vem se empenhando em mostrar entrosamento e inclusive levar a poesia falada para outros lugares do estado, como fizeram em maio na cidade de Rolim de Moura e em junho quando Porto Velho recebeu o vice-campeão mundial de poesia falada, Emerson Alcalde. O Torneio Estéticas das Periferias é justamente gerenciado pelo Slam da Guilhermina, competição criada por Alcalde e que é o maior e mais longínquo evento de poesia falada do país, sendo realizado desde 2012.

Em junho esse convite para São Paulo se consolidou e, assim, a dupla rondoniense se empenhou em treinar a performance em eventos como o Slam Beradeiro e o Duelo Estadual de MC´s, apostando no entrosamento para fazerem uma apresentação de destaque em São Paulo.