Priscilla expõe machismo no programa do SBT: “Yudi na frente”

Por IG

Publicada em 26/08/2026 às 10h39

Priscilla Alcântara, 30 anos, falou pela primeira vez, de forma aberta, sobre o machismo que precisou enfrentar durante muitos anos, ainda na infância, quando apresentava o Bom Dia & Companhia (1993-2025), no SBT, ao lado de Yudi Tamashiro.

Durante sua participação no Sem Censura desta terça-feira (25), a cantora explicou que se sentia desapontada quando era deixada de lado e o seu colega de palco ganhava todo o destaque.

"O Yudi é um irmão para mim, só para ninguém tirar de contexto, mas era sempre a pergunta projetada para ele, era sempre um tipo de evidência que a figura dele vinha na frente. Intencional ou não, eu acabava pegando aquilo para mim e achava que eu pertencia a um lugar de coadjuvante. Sempre eram os dois e a pergunta geralmente vinha para ele", disse a ex-apresentadora do Bom Dia & Companhia.

A artista comentou sobre o assunto após receber uma pergunta do ator Klebber Toledo, que quis entender mais profundamente as diferenças entre as cobranças feitas a eles.

“A mulher recebe uma cobrança diferente. Você sentia isso? Eram os dois apresentando e os dois foram para lados musicais, foram para outros caminhos. Teve alguma diferença? Ou foi parecido o ruído?”, indagou.

Ao refletir sobre o assunto, Priscilla Alcântara contou que chegou às suas próprias conclusões depois de muita terapia, pois não tinha noção de como as coisas realmente eram 20 anos atrás.

Eu nunca parei para pensar o quanto eu fui atingida enquanto mulher naquele cenário. Eu vivia em uma inocência 20 anos atrás, muita coisa mudou, nosso diálogo mudou, era completamente diferente. Lá, eu não tinha consciência, mas tinha sensações"Priscilla Alcântara, cantora e apresentadora.

Ainda durante a conversa no Sem Censura, a famosa confessou que, em alguns momentos, não se sentia de fato vista.

"Fui me descobrindo, mas é muito engraçado que eu não tinha noção. Mas, depois, na vida adulta, eu percebi que eu sentia esse incômodo de não me sentir priorizada, protagonista do momento. E não em um sentido superficial da palavra, mas de se sentir mais vista", pontuou.

Por fim, a cantora disse que o processo de buscar o protagonismo aconteceu verdadeiramente quando deixou a televisão, mas afirmou que não foi uma tarefa fácil.

"Eu me desconectei de todo o laço que tinha, tanto do ambiente, da estrutura, do sistema, até mesmo das pessoas que trabalhavam comigo e fiquei só comigo mesma. Acho que aí comecei a me descobrir e ditar como eu queria o meu caminho", concluiu.

Ao ficar sabendo sobre o fim do programa infantil no final do ano passado, Priscilla reagiu. A cantora, que comandou a atração entre 2005 e 2013 ao lado de Yudi Tamashiro, comentou sobre o assunto no X (antigo Twitter) ao se deparar com a notícia.

"Coincidentemente após a participação de Fátima Bernardes no SBT, o 'Bom Dia & Cia' foi oficialmente cancelado pela emissora", dizia a postagem de um perfil de entretenimento, fazendo referência ao histórico da apresentadora que, ao estrear o "Encontro" na Globo, em 2012, ocupou o horário da "TV Globinho". Entrando na brincadeira, a famosa escreveu "Vou lá resolver isso".