Capacitação em hanseníase reforça diagnóstico precoce no Distrito de Rio Pardo 

Por Taiana Mendonça

Publicada em 26/08/2026 às 10h59

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza nos dias 25 e 26 de agosto uma capacitação teórica e prática sobre hanseníase para os profissionais de saúde da Unidade de Saúde da Família (USF) do Distrito de Rio Pardo. Promovida pela Coordenação Municipal de Hanseníase, em parceria com a Divisão de Vigilância Epidemiológica e Coordenação Estadual de hanseníase da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia , a iniciativa visa fortalecer o diagnóstico precoce, qualificar os fluxos de atendimento e interromper a cadeia de transmissão na zona rural.

A ação faz parte da atenção contínua que a Semusa mantém sobre a saúde dos distritos. Embora a secretaria já realize o acompanhamento de rotina e o trabalho de orientação com a população local, a confirmação de dois novos casos de hanseníase entre junho e julho acendeu um sinal de alerta e exigiu uma resposta pronta e direcionada. Um dos diagnósticos foi registrado em uma pessoa idosa com Grau 2 de Incapacidade Física, evidencia de detecção tardia da doença na comunidade.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a prontidão das equipes de saúde diante do cenário. "A Semusa está sempre atenta à situação epidemiológica de todas as nossas regiões e mantém as ações de acompanhamento e orientação de forma permanente. No entanto, o surgimento desses dois casos em Rio Pardo exigiu de nós uma atenção ainda maior. Pensamos de pronto nesta capacitação intensiva para fortalecer a busca ativa, preparar ainda mais nossas equipes locais e garantir que o diagnóstico aconteça da forma mais precoce possível, evitando complicações e protegendo a nossa comunidade", ressaltou a secretária.

Programação e Atividades de Campo

O treinamento contará com palestras de especialistas da área, incluindo o médico especialista em hanseníase Dr. Tiago Barnabé, a médica infectologista e hansenóloga Dra. Cristiane Menezes Silva, a Enfermeira da Equipe Técnica da Coordenação Municipal de Controle da Hanseníase, Albanete Mendonça e a coordenadora estadual da Agevisa/RO, Carmelita Ribeiro.

A programação abrange tanto a fundamentação teórica quanto o atendimento na prática clínica:

25 de agosto (terça-feira): Capacitação teórica no auditório da Escola Rio Pardo pela manhã (8h às 12h) e treinamento prático na USF Rio Pardo no período da tarde.

26 de agosto (quarta-feira): Continuidade das atividades e treinamentos práticos na unidade de saúde durante o período da manhã.

Busca Ativa e Exame de Contatos

Além de médicos e enfermeiros, o treinamento envolve cirurgiões-dentistas, técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Os ACSs serão orientados para a aplicação do Questionário de Suspeição de Hanseníase (QSH) nas visitas domiciliares, ferramenta essencial para localizar casos suspeitos na comunidade.

Durante a etapa prática, as equipes farão o exame preventivo de pessoas que conviveram ou tiveram contato próximo com pacientes diagnosticados com a doença nos últimos cinco anos.

A enfermeira, Albanete Mendonça, reforça a relevância da atuação preventiva. "A hanseníase tem cura e o tratamento é totalmente gratuito, mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quando capacitamos o servidor para reconhecer os sintomas precocemente e buscamos os contatos domiciliares, conseguimos quebrar a cadeia de transmissão e prevenir incapacidades físicas permanentes na nossa população", destacou a coordenadora.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que fortalecer a capacitação das equipes é fundamental para ampliar o cuidado com as comunidades dos distritos. “Levar conhecimento e qualificar nossas equipes é uma forma de garantir que o atendimento chegue cada vez mais preparado a quem vive nos distritos. Na hanseníase, o diagnóstico precoce pode mudar a vida do paciente, por isso precisamos agir antes que a doença avance e ampliar esse cuidado para toda a comunidade”.