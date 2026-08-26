Carlos Magno se diz revigorado com a força da amizade, para aumentar o ritmo da campanha

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 09h30

THEOBROMA – O candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, Carlos Magno 77 777, tem dois pilares para resgatar com a união de forças no parlamento estadual: trabalhar para efetivar a regularização fundiária e agilizar a liberação de licenças ambientais pela secretaria de Desenvolvimento Ambiental. Magno está dividindo seu tempo de campanha entre capital e interior e se diz revigorado com a demonstração de amizade e apoio que vem recebendo dos muitos amigos que construiu ao longo de sua vida pública.

“O ritmo é puxado, mas é muito gratificante ver a demonstração de apoio e amizade que venho recebendo”, afirma Magno, referindo-se ao encontro ‘Amigos para todas as Horas’ realizado na última sexta-feira, no Rondon Palace Hotel.

Com um pé na região de Porto Velho e outro na região central de Rondônia, Carlos Magno retornou a região de Theobroma e Jaru, no sábado, onde fez campanha junto com o ex-prefeito Cláudio do Santos, candidato a deputado federal pelo Solidariedade 7777.

Com uma campanha no estilo pé no chão, olhos nos olhos e levada pelos amigos, Carlos Magno não faz promessas ou distribui combustível ou mimos “eleitoreiros. É o nosso jeito de fazer campanha. Até o boné que que algumas equipes usam foi encomendado e pago individualmente por cada um. O que garanto aos amigos é fazermos um mandato para todos e, por isso, não faço campanha com apoios de vereadores e outros políticos. Minha aliança é com os amigos que vão trazendo novos amigos”, explica Magno.

Essa opção já faz parte do estilo Carlos Magno de fazer política, sempre priorizando o contato primário com os amigos e com os eleitores.

Ele reitera que quer ser deputado do povo de Rondônia não de grupos políticos ou empresarias.

“Vivo a realidade de Rondônia há 48 anos e percebo que, com atuação independente e comprometida com as necessidades da população, na Assembleia precisamos ter a ousadia de fazer o que é certo e aquilo que efetivamente beneficie a maioria da população”, pondera Carlos Magno.

Segundo Carlos Magno, há alguns gargalos que a próxima Assembleia não pode se furtar em encarar e resolver, como a confusão da criação das reservas no final da gestão do ex-governador Confúcio Moura, efetivar a regularização fundiária e o travamento das licenças ambientais pela secretaria de Desenvolvimento Ambiental – Sedam, que impede qualquer iniciativa que o pequeno produtor queira fazer para melhorar a vida no campo.

Esta semana, Carlos Magno continua na região central de Rondônia intensificando os contatos com os amigos e cumprindo agenda nas festividades e encontros que ocorrem nesta época, como as cavalgadas e expofeiras.

Nestes últimos 40 dias de campanha, Carlos Magno deverá intensificar ainda mais as visitas, reuniões e contatos