Prefeitura de Ariquemes realiza distribuição dos alimentos arrecadados durante a AGROARI

Por assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 09h52

"Hoje tive o prazer de visitar os assentamentos Daltiba e Terra Nostra, onde pude conhecer de perto a produção de melancia e maracujá dos nossos produtores", disse a prefeita Carla Redano ao visitar o assentamento.

"Mais do que acompanhar a produção, tive a oportunidade de ouvir as demandas de cada família, ao lado do nosso Secretário de Agricultura e de toda a equipe técnica da Secretaria. Estar presente, ouvir e conhecer de perto a realidade de quem trabalha e produz no campo é fundamental para buscarmos melhorias e oportunidades para nossos produtores", relatou.

Na oportunidade, também teve início a distribuição dos alimentos arrecadados durante a AGROARI, que foram transformados em cestas básicas e agora chegam às famílias que precisam.

"Meu agradecimento a todos que participaram e contribuíram com a doação de alimentos. Cada gesto de solidariedade faz a diferença na vida de muitas pessoas", finalizou a prefeita.