Dr. Fernando Máximo reforça saúde, articulação e união política como caminhos para fortalecer Rondônia no Senado

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 09h15

A rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado por Rondônia segue ampliando o espaço para que o eleitor conheça trajetórias, posições e propostas. Nesta terça-feira (25), o médico e candidato ao Senado Dr. Fernando Máximo (PL), da Coligação Juntos por Rondônia, participou do programa Bora Rondônia, da Band, em entrevista conduzida pelo jornalista Marcelo Reis. Na conversa, abordou temas centrais da disputa, entre eles saúde pública, recursos federais, desenvolvimento, meio ambiente e articulação política em Brasília.



Médico, ex-secretário estadual de Saúde e deputado federal, Dr. Fernando Máximo apresentou a experiência acumulada ao longo da carreira como base para uma candidatura que tem a saúde entre suas principais prioridades. À frente da Sesau durante a pandemia, destacou medidas como a ampliação de leitos clínicos e de UTI, aquisição de equipamentos e medicamentos, além das ações de testagem e vacinação. Na Câmara dos Deputados, ressaltou a destinação de emendas para a saúde e para instituições que atendem a população em diferentes regiões do Estado.



“Eu fiz medicina por paixão, para ajudar pessoas. E acredito que a política também precisa ter esse propósito: estar próxima de quem mais precisa e buscar soluções que melhorem concretamente a vida da população”, afirmou.



A experiência na gestão e no Legislativo também foi apresentada como diferencial para uma eventual atuação no Senado. A proposta defendida por Máximo é transformar articulação política em resultados concretos, especialmente na captação de recursos e na superação de entraves que dificultam a execução de projetos importantes para Rondônia.



Nesse contexto, destacou a importância da união do grupo político que integra, formado por Marcos Rogério, candidato ao Governo do Estado, e por ele Bruno Sheid, candidatos ao Senado pela Coligação Juntos por Rondônia. Na avaliação do candidato, uma atuação coordenada entre Governo, Senado e bancada federal pode fortalecer a representação de Rondônia em Brasília e ampliar a capacidade de buscar investimentos e soluções para as demandas do Estado.



Ao tratar da relação com o governo federal, mesmo em um eventual cenário de divergência política, Dr. Fernando Máximo defendeu uma postura institucional e de diálogo. “Se você é muito radical, até os seus direitos podem ser barrados, atrasados ou dificultados. E quem perde com isso é a população”, declarou.



Na pauta ambiental, defendeu segurança jurídica para produtores, regularização fundiária e equilíbrio entre preservação e produção. “Eu sou contra desmatar mais do que está desmatado. Mas, onde já existe produção, precisamos dar segurança jurídica e permitir que o homem do campo produza, gere emprego e renda e coloque alimento na mesa”, afirmou.



Ao encerrar a entrevista, Dr. Fernando Máximo fez questão de reconhecer a confiança recebida nas urnas, lembrando os 85.604 votos conquistados na eleição anterior. Com um tom de gratidão, afirmou que seguirá trabalhando para honrar cada voto e convidou o eleitor a conhecer sua trajetória, acompanhar o trabalho realizado e avaliar, com liberdade, o projeto que apresenta para Rondônia. A mensagem foi de respeito à escolha de cada cidadão e de compromisso em transformar confiança em trabalho pelo Estado.