PF combate extração ilegal de madeira em terra indígena

Por PF/RO

Publicada em 26/08/2026 às 08h40

Ação contou com apoio da Polícia Militar Ambiental, da Força Nacional de Segurança Pública e do Ibama para inutilização de duas serrarias móveis, uma motocicleta e um acampamento utilizado na atividade ilícita na TI Rio Mequéns

Vilhena/RO. Nesta terça-feira (25/8), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar Ambiental, com a Força Nacional de Segurança Pública e com o Ibama, realizou ação de combate à extração ilegal de madeira na Terra Indígena Rio Mequéns, localizada no município de Parecis/RO.

Com base em imagens de satélite, foram identificados pontos de exploração ilegal de recursos naturais no interior da área indígena, em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Durante a ação, foram inutilizadas duas serrarias móveis, uma motocicleta, além de um acampamento utilizado na atividade ilícita, todos localizados irregularmente dentro da terra indígena.