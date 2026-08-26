Casal é preso por tráfico de drogas durante Operação Força Total

Por Newsrondonia.com

Publicada em 26/08/2026 às 08h50

Um apenado monitorado de 32 anos e uma mulher de 38 anos foram presos na noite desta terça-feira (25) durante a Operação Força Total, em uma residência localizada na Rua Vitória, no bairro Socialista, na Zona Leste de Porto Velho. A atuação policial teve início após informações do Núcleo de Inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem no endereço, o homem tentou escapar pulando para um imóvel vizinho, mas foi rapidamente localizado e detido pelas equipes policiais. Com ele, os agentes encontraram uma porção de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. Na residência principal, a mulher foi abordada e, nas buscas realizadas no interior do imóvel, as equipes apreenderam novas porções de drogas, totalizando sete invólucros de maconha e 12 porções de cocaína.

Além dos entorpecentes, a operação resultou na apreensão de R$ 2.740 em dinheiro em espécie, duas balanças de precisão, materiais utilizados para a embalagem dos produtos ilícitos e três aparelhos celulares. Os suspeitos receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da autoridade policial juntamente com todo o material apreendido.