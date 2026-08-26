Prefeitura realiza Campanha de Vacinação Antirrábica Animal Binacional Brasil/Bolívia

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 09h03

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), realizou a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal Binacional Brasil/Bolívia, reforçando as ações de prevenção e proteção da saúde pública no município.

A vacinação aconteceu na Igreja do bairro Santa Luzia e contou com a participação da comunidade, garantindo atendimento a aproximadamente 400 animais durante a campanha.

De forma gratuita, a ação foi destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade, contribuindo para a prevenção da raiva animal e para a proteção dos animais e da população.

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal Binacional Brasil/Bolívia também reforça a importância da cooperação e da atuação integrada em uma região de fronteira, ampliando as ações de vigilância e prevenção em saúde.

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da SEMSAU, segue promovendo ações de saúde pública e prevenção, buscando ampliar o acesso da população aos serviços e fortalecer o cuidado com a saúde animal e coletiva.