Homem é esfaqueado em bar após discussão em Rolim de Moura

Por alertarolim.com

Publicada em 08/08/2026 às 09h00

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado no final da tarde desta sexta-feira (07) em um bar localizado na Rua Urupá, próximo à Avenida São Paulo, em Rolim de Moura (RO).

Segundo as primeiras informações, a ocorrência teria começado após uma breve discussão entre a vítima e o autor. Durante o desentendimento, o homem teria sido atingido por golpes de faca.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e prender o autor. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As circunstâncias da agressão e a motivação da discussão deverão ser apuradas pelas autoridades.

Matéria em atualização.