Homem é conduzido a UNISP após intimidar clientes em distribuidora

Por rondoniatual.com

Publicada em 11/08/2026 às 08h30

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta terça-feira (11) após denúncias de que havia uma pessoa armada no estabelecimento.

Na abordagem, os policiais encontraram na cintura do suspeito um objeto parecido com uma arma de fogo, mas descobriram que era um simulacro de plástico.

Segundo relatos, o objeto teria sido mostrado a frequentadores para intimidá-los. Durante a revista, uma faca também foi encontrada dentro de uma bolsa.

O homem teria ficado agressivo durante a abordagem e acabou preso, sendo levado à UNISP de Ji-Paraná junto com os objetos apreendidos.