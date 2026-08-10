Família escapa após carro atingir carreta e capotar na BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 10/08/2026 às 13h40

Acidente aconteceu na noite deste domingo, Dia dos Pais, no km 145 da BR-364, próximo ao Caipirão Restaurante, a cerca de 52 quilômetros de Pimenta Bueno. Apesar da destruição do veículo, os ocupantes sobreviveram.

Uma família escapou de uma situação que poderia ter terminado em tragédia na noite deste domingo, 9 de agosto de 2026, Dia dos Pais, após um grave acidente no km 145 da BR-364, próximo ao Caipirão Restaurante, a aproximadamente 52 quilômetros de Pimenta Bueno.

O acidente aconteceu por volta das 19h e envolveu um carro de passeio e uma carreta que, segundo relatos de pessoas que presenciaram a ocorrência, estava parada na rodovia no sentido Pimenta Bueno–Vilhena.

No automóvel estavam um casal e duas crianças, sendo uma delas de aproximadamente 5 anos e a outra com cerca de 1 ano e meio. Apesar da gravidade do acidente e dos grandes danos causados ao veículo, as primeiras informações indicam que todos sobreviveram.

Uma das pessoas que presenciou o acidente relatou que seguia pela BR-364 no sentido Vilhena–Pimenta Bueno e havia acabado de ultrapassar outro automóvel que trafegava em baixa velocidade. Pouco depois, ocorreu a colisão.

Segundo a testemunha, a carreta estava parada na pista e não teria sido percebida a tempo pelo motorista do carro onde estava a família. O automóvel atingiu a traseira do veículo de carga e, na sequência, capotou.

Durante o acidente, o carro ainda atingiu outro veículo que estava na rodovia, ocupado por duas pessoas. Esse automóvel também saiu da pista, mas, conforme o relato feito no local, seus ocupantes não sofreram ferimentos graves.

A cena após o acidente chamou a atenção pela dimensão dos danos materiais. O carro onde estava a família ficou bastante destruído, tornando ainda mais impressionante o fato de os ocupantes terem sobrevivido.

Emocionada, uma das testemunhas descreveu o episódio como um “livramento de Deus” e afirmou que, por uma diferença de poucos minutos, outros veículos que trafegavam pelo trecho também poderiam ter se envolvido na colisão.

As informações apresentadas são baseadas nos relatos colhidos após o acidente. As circunstâncias da colisão, incluindo as condições em que a carreta estava parada na rodovia e a sinalização existente no trecho, deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.

O acidente marcou a noite de Dia dos Pais na BR-364 com grandes prejuízos materiais, mas também com alívio por não haver vítimas fatais. Entre os envolvidos estavam dois pais que, apesar da gravidade da ocorrência, poderão celebrar outros Dias dos Pais ao lado de seus filhos.