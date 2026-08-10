Prefeitura assina ordens de serviço para quadra sintética no Pacarana e construção do Materno Infantil

Por ASSESSORIA

Publicada em 10/08/2026 às 14h40

Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Weliton Campos assinou duas importantes ordens de serviço que representam mais investimentos em esporte, lazer e saúde para a população de Espigão d’Oeste.

A primeira ordem de serviço autoriza a construção de uma quadra com gramado sintético na praça do distrito do Pacarana, uma conquista viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado Cássio Góes. O novo espaço oferecerá mais qualidade de vida, incentivo à prática esportiva e um ambiente adequado para o lazer da comunidade.

Também foi assinada a ordem de serviço para a construção do Materno Infantil, no centro da cidade. A obra será executada com recursos destinados por meio de emenda do senador Marcos Rogério e representa um importante avanço para o fortalecimento da saúde pública, ampliando o atendimento especializado para gestantes, mães e crianças do município.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue trabalhando para transformar recursos em obras e investimentos que melhoram a qualidade de vida da população, reafirmando o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.