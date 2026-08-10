Por Guajará Notícias

Publicada em 10/08/2026 às 14h31

CIDADE LIMPA AVANÇA EM BAIRROS E ÁREA RURAL DE GUAJARÁ-MIRIM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS

Ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras contempla limpeza urbana, recuperação de bueiros, drenagem, cascalhamento e manutenção da iluminação pública

08/08/2026 às 20h31Atualizada em 08/08/2026 às 20h40

Por: João TeixeiraFonte: Fonte: Redação/Guajará Noticias

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CIDADE LIMPA AVANÇA EM BAIRROS E ÁREA RURAL DE GUAJARÁ-MIRIM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS

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Ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras contempla limpeza urbana, recuperação de bueiros, drenagem, cascalhamento e manutenção da iluminação pública

O programa Cidade Limpa segue avançando em diferentes regiões de Guajará-Mirim, com a execução de serviços de limpeza urbana, recuperação de vias, manutenção da drenagem pluvial, cascalhamento e melhorias na iluminação pública. Na sexta-feira, 7 de agosto de 2026, a reportagem do Guajará Notícias, a convite do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Gerson Maia, acompanhou algumas das frentes de trabalho em andamento no município.

A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de infraestrutura urbana e rural, especialmente durante o período de estiagem, quando as equipes conseguem ampliar a execução de serviços de recuperação das vias e manutenção dos sistemas de drenagem.

BAIRRO TRIÂNGULO RECEBE MUTIRÃO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE VIAS

A primeira frente de serviço acompanhada pela reportagem foi no bairro Triângulo, uma das áreas mais antigas de Guajará-Mirim e que historicamente enfrenta problemas relacionados ao escoamento das águas pluviais, inclusive em períodos de enchentes.

No local, as equipes realizaram um amplo trabalho de remoção de lixo e entulhos, limpeza de bueiros, desobstrução de pontos de drenagem e recuperação de saídas d'água. Alguns dispositivos de drenagem também receberam intervenções para melhorar a capacidade de vazão e reduzir pontos de acúmulo de água.

Outro serviço de destaque foi a recuperação de trechos de vias sem pavimentação que apresentavam grandes áreas alagadas e dificuldades de trafegabilidade. Os pontos receberam nivelamento e aplicação de cascalho, proporcionando melhores condições para a circulação de veículos e o acesso dos moradores.

A manutenção também alcançou a iluminação pública, com a recuperação de pontos que apresentavam problemas, contribuindo para melhorar as condições de segurança e mobilidade no período noturno.