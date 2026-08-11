DENARC prende suspeitos e apreende 34 quilos de drogas e munições de fuzil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/08/2026 às 08h50

Uma segunda frente das diligências levou equipes do Departamento de Narcóticos (DENARC) até um imóvel na Rua Brecheret, no bairro Teixeirão, em Porto Velho. No local, um terceiro suspeito foi preso. Durante as buscas, aproximadamente 10 quilos de Skunk foram encontrados escondidos dentro de um guarda-roupa.

A ação havia começado nas proximidades das ruas Campos Sales e Petrópolis, na região da Eletronorte, zona Sul da capital. Três homens foram presos nesta segunda-feira (10), durante uma operação voltada ao combate ao tráfico de drogas.

Dois dos suspeitos estavam em uma caminhonete Hilux, em um lava jato, quando foram abordados pelos policiais. Durante a revista no veículo, foram localizados cerca de 15 quilos de cocaína petrificada, 9 quilos de Skunk, 20 cartuchos de fuzil calibre 7,62 e uma balança de precisão.

Conforme informações do DENARC, os dois homens admitiram envolvimento com o tráfico e disseram ser proprietários dos materiais encontrados. Também relataram que estavam recebendo parte da carga de entorpecentes.

A partir das informações obtidas durante a abordagem, os policiais deram continuidade às diligências e chegaram ao imóvel apontado como pertencente a outro integrante do grupo.

As prisões ocorreram no contexto das operações Brasil Contra o Crime Organizado e Desarme, deflagradas com o objetivo de combater a atuação de organizações criminosas e o tráfico de entorpecentes em Porto Velho.

No balanço da ocorrência, foram apreendidos aproximadamente 34 quilos de drogas, além de 20 munições de fuzil calibre 7,62 e uma balança de precisão.

Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede do DENARC. Eles permaneceram à disposição das autoridades para os procedimentos legais.