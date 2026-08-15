Campanha começa na madrugada e disputa eleitoral ganha as ruas de Rondônia

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/08/2026 às 10h23

Após o relógio marcar as 12 badaladas na noite de hoje (14), já estaremos com a campanha eleitoral das eleições gerais de outubro aberta. O prazo para que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) formalize as candidaturas a presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas termina à meia-noite de hoje (15), e os candidatos já terão um domingo livre para iniciar, de forma definitiva, a campanha eleitoral.

O campeão de votos a deputado estadual nas eleições de 2022, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que somou 25.603 votos, demonstra que pretende se manter no topo na busca pela reeleição, pois já irá iniciar a campanha eleitoral, após a última badalada da meia-noite, com um adesivaço.

Já o ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Marcelo Cruz (Avante-PVH), também programou adesivaço, mas para segunda-feira (17), em Porto Velho, para abrir com o máximo de empenho a campanha eleitoral deste ano.

Além das eleições a presidente da República, que mobilizam o País, a sucessão estadual, a escolha de dois dos três senadores, dos oito deputados federais de Rondônia e dos 24 deputados estaduais, que comporão a futura legislatura, que terá início em janeiro, predominam nos bastidores da política. E não poderia ser diferente. Eleger o futuro governador, dois dos três senadores, oito deputados federais e 24 estaduais é uma responsabilidade enorme para o futuro político, econômico, social e financeiro do Estado.

Durante os últimos oito anos, Rondônia foi governada por Marcos Rocha, que preside o PSD no Estado. A partir de janeiro do próximo ano, teremos um novo governador, que será eleito nas eleições de outubro, provavelmente no segundo turno, porque não há chances reais de nenhum dos candidatos se eleger no primeiro turno, ou seja, conseguir 50% mais um dos votos válidos.

Laerte Gomes é um dos políticos mais experientes do Estado. Já foi prefeito de Alvorada do Oeste, onde abriu sua carreira política realizando um trabalho que o levou à presidência da Associação dos Municípios de Rondônia (Arom). Elegeu-se deputado estadual em 2014, reelegeu-se em 2018 e 2022 e agora busca o quarto mandato consecutivo. Também foi presidente da Assembleia Legislativa.

Marcelo Cruz está na Ale-RO desde 2018, quando se elegeu com 8.802 votos e, na reeleição, em 2022, somou 18.798 votos, sendo o sétimo mais bem votado nas eleições daquele ano. Ele também foi presidente do Parlamento Estadual e está em busca do terceiro mandato seguido. Como é um político articulador, a exemplo de Laerte, já está com o adesivaço marcado para ter início na segunda-feira (17), só que durante o dia, e não na madrugada.

Os dois deputados que estão iniciando a campanha já na abertura do período de propaganda eleitoral demonstram que as votações de ambos em eleições anteriores não foram um acaso, mas, sim, resultado de organização, determinação e trabalho. A campanha não é de meses, como em passado recente. Hoje, são pouco mais de 40 dias, ainda assim com algumas restrições, que exigem dos candidatos o máximo de empenho, e fica evidente que a frase “quem chega cedo bebe água limpa” continua atual.

Além da disputa pelo Governo do Estado, a busca pelas 24 cadeiras da Ale-RO é onde teremos luta ferrenha. Da legislatura atual, vinte querem um novo mandato e trabalham desde a posse, há 4 anos, para isso. As outras vagas ficarão disponíveis porque dois deles, Cirone Deiró (UB-Cacoal) e Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), são candidatos a vice de Hildon Chaves (UB) e Marcos Rogério (PL), respectivamente. Jean Oliveira enfrenta problemas junto à Justiça Eleitoral e, neste ano, quem irá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa é sua mãe, Márcia Oliveira. Já Ezequiel Neiva disputa uma cadeira na Câmara Federal, enquanto seu filho, Wiveslando Neiva, é candidato a deputado estadual.

Após o encerramento do período de registro de candidaturas e liberação pelo TRE-RO, que termina à meia-noite de hoje (15), teremos um quadro real dos candidatos a deputado estadual, assim como para os demais cargos. A expectativa era de cerca de 300 candidatos a estadual pelos diversos partidos e federações que estarão concorrendo nas eleições deste ano.

Tanto na capital como no interior, temos nomes expressivos de políticos com bons trabalhos realizados em favor da população que querem vagas na Ale-RO. São ex-prefeitos e vices, ex-deputados, vereadores e ex-vereadores, além de lideranças dos mais diversos segmentos que estão na lista de candidatos, boa parte com chances reais de sucesso.

Hoje, há 4 vagas em aberto, mas temos vinte deputados que não querem abrir mão de um novo mandato e estão trabalhando há anos para isso. Alguns de enorme experiência política, como Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está no quinto mandato e busca o sexto, além de Laerte Gomes e Marcelo Cruz, da nova geração.

Mas a lista é enorme, pois na região de Jaru tem o deputado Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital (Novo), Ismael Crispin (PP-São Miguel do Guaporé), Yeda Chaves (UB-PVH), com 24.667 votos, a segunda mais bem votada em 2022. O atual presidente da Casa de Leis, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), Cássio Góes (PSD-Cacoal), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) e Gislaine Lebrinha (PRD-São Miguel do Guaporé) também querem mais um mandato e estão preparados e estruturados para isso.

Por volta das 20h do dia 4 de outubro, já teremos a composição da nova legislatura da Ale-RO. E teremos a oportunidade de checar se realmente o velho, mas sempre atual, ditado “Deus ajuda quem cedo madruga” se aplica, no caso, às votações de Laerte e Marcelo.