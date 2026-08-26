Boliviano é preso com pasta base de cocaína durante operação

Por O Mamoré

Publicada em 26/08/2026 às 08h10

Um homem de nacionalidade boliviana, identificado pelas iniciais G. D. J., de 37 anos, foi preso na noite de terça-feira, 24, com aproximadamente 1 quilo de pasta base de cocaína, durante uma ação da Operação Sufocare Fronteiras e Divisas, no distrito de Araras, município de Nova Mamoré - RO.

Segundo informações da ocorrência, policiais do Patrulhamento Tático Móvel - Patamo, com apoio de uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar, realizavam patrulhamento ostensivo na área portuária do distrito quando avistaram o homem desembarcando em território brasileiro, vindo da Bolívia. Ao perceber a presença da equipe policial, ele teria feito menção de retornar em direção à embarcação, levantando suspeita dos agentes.

Diante da situação, os policiais determinaram que o homem retornasse para a abordagem. Durante a busca pessoal, foi localizada, dentro da bolsa que ele carregava, uma embalagem contendo aproximadamente 1 kg de pasta base de cocaína.

Aos policiais, o suspeito teria relatado que havia sido contratado por um homem cujo nome não soube informar para realizar o transporte da droga da Bolívia até o Brasil. Pelo serviço, receberia R$ 100. Ele também afirmou que deveria entregar o entorpecente a outra pessoa, mas disse não saber informar sua identidade.

Após a apreensão, o homem foi conduzido juntamente com a droga até a Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde a ocorrência foi apresentada para a adoção das medidas legais cabíveis.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Sufocare Fronteiras e Divisas, que intensifica as ações de fiscalização e combate ao tráfico de drogas e outros crimes nas regiões de fronteira.