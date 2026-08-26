Caminhada do Agosto Lilás mobiliza sociedade pelo enfrentamento da violência contra as mulheres 

Por assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 08h55

Como parte das ações da Prefeitura de Vilhena para a campanha nacional Agosto Lilás, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realizará, na sexta-feira, 28, uma caminhada de conscientização e mobilização pelo enfrentamento da violência contra as mulheres.

A iniciativa, promovida por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), tem como objetivo mobilizar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade para o enfrentamento à violência contra as mulheres, ampliando o acesso à informação e fortalecendo a conscientização sobre a prevenção, a denúncia e a rede de proteção.

A concentração será a partir das 17h, na Praça Padre Ângelo Spadari. A caminhada terá início às 17h30, seguindo até a Praça Nossa Senhora Aparecida, com previsão de chegada às 18h30.

Após a caminhada, a programação terá continuidade com um aulão de conscientização, que será realizado às 18h30, na Praça Nossa Senhora Aparecida. A atividade terá como proposta ampliar o espaço de informação, diálogo e reflexão sobre a violência contra as mulheres, abordando a importância da prevenção, da denúncia e do fortalecimento da rede de proteção. O aulão terá previsão de encerramento às 19h30.

Agosto Lilás

Criada em 2018, a campanha Agosto Lilás tornou o mês de agosto um período de mobilização e conscientização pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. A iniciativa está relacionada à criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sancionada em 7 de agosto de 2006.

A legislação representa um importante marco na proteção das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica e familiar, estabelecendo mecanismos de prevenção, assistência e proteção, além de medidas protetivas de urgência.

Por meio de ações de conscientização e mobilização, o Agosto Lilás busca fortalecer o debate sobre o tema, ampliar o acesso à informação e incentivar a sociedade a reconhecer seu papel na prevenção e no enfrentamento da violência contra as mulheres.