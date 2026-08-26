Agrotec começa nesta quarta-feira (26) com tecnologia, negócios e atrações culturais. Primeiro dia terá Plano Safra 2026/2027

Por Jhon Silva

Publicada em 26/08/2026 às 08h50

O agronegócio de Rondônia ganha uma grande vitrine a partir desta quarta-feira (26), com o início da Agrotec 2026 – Feira de Tecnologia, Agronegócio e Desenvolvimento Rural, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho. O evento segue até domingo (30), com entrada gratuita.

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), a feira reúne produtores rurais, empreendedores, instituições e representantes do setor produtivo. Com o tema “Raízes que conectam o futuro”, a programação destaca inovação, sustentabilidade, desenvolvimento rural e preservação ambiental.

A feira reúne produtores, empreendedores, instituições e representantes do setor produtivo, com foco em tecnologia, sustentabilidade, desenvolvimento rural e preservação ambiental.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, convida a população e os produtores a participarem. “A Agrotec reúne conhecimento, tecnologia e oportunidades. É um espaço para valorizar nossos produtores e apresentar tudo o que o campo de Porto Velho tem de melhor”.

Programação desta quarta-feira (26):

Evento segue até domingo (30), com entrada gratuita

14h30 – Abertura dos pavilhões, apresentação das agroindústrias do café, comercialização e degustação de produtos

14h30 às 21h30 – Exposição de peixes nativos amazônicos, sistema de oxigenação automática e totens interativos

15h30 – Cafés especiais de Rondônia: origem, identidade e torra

15h30 às 16h30 – DJ Verônica

15h30 às 17h – Apresentação do Plano Safra 2026/2027

17h – Banda Marcial da Polícia Militar

17h30 às 18h30 – Bate-papo “Mandiocando”: novas tecnologias para o cultivo de mandioca/macaxeira

17h30 às 19h30 – Solenidade de Abertura Oficial da Agrotec 2026

18h – Apresentação cultural

18h30 – Demonstração prática: da curva de torra à xícara

19h às 20h – Show com Elly e Banda

19h30 – Degustação orientada dos cafés especiais de Rondônia

O prefeito Léo Moraes fala sobre a importância da feira para aproximar o campo de novas oportunidades. “A Agrotec valoriza quem produz, movimenta nossa economia e aproxima tecnologia e conhecimento do produtor rural. É uma feira para Porto Velho e para toda Rondônia”