TJRO alerta população sobre golpes que utilizam indevidamente nomes de instituições do sistema de Justiça

Por TJ/RO

Publicada em 16/07/2026 às 13h40

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) reforça o alerta à população sobre golpes praticados por criminosos que utilizam indevidamente nomes de magistrados(as), servidores(as), advogados(as), da Defensoria Pública e de outras instituições do sistema de Justiça para enganar jurisdicionados e obter vantagens financeiras.

As tentativas de fraude ocorrem, principalmente, por meio de aplicativos de mensagens, ligações telefônicas, e-mails e redes sociais. Para dar credibilidade ao golpe, os criminosos podem utilizar documentos falsificados, nomes de autoridades, logomarcas de instituições públicas e até informações relacionadas a processos judiciais.

Entre as modalidades mais frequentes estão o envio de falsas cobranças de custas processuais, pedidos de transferência bancária ou PIX para liberação de valores, compartilhamento de links falsos para participação em audiências virtuais e mensagens que simulam comunicações oficiais do Poder Judiciário ou de outras instituições do sistema de Justiça.

Como se proteger

O TJRO orienta que os cidadãos redobrem a atenção e adotem alguns cuidados antes de realizar qualquer pagamento ou fornecer informações pessoais.

O Poder Judiciário não solicita depósitos, transferências bancárias ou pagamentos por aplicativos de mensagens, redes sociais ou ligações telefônicas. Da mesma forma, informações sobre processos judiciais devem ser confirmadas exclusivamente pelos canais oficiais do Tribunal ou diretamente com o advogado constituído no processo.

Também é importante desconfiar de mensagens que transmitam sensação de urgência, contenham links desconhecidos ou solicitem dados pessoais e bancários. Antes de qualquer providência, recomenda-se verificar a autenticidade da comunicação.

Em caso de suspeita

Se receber uma mensagem suspeita, interrompa imediatamente o contato, não clique em links e não realize qualquer pagamento.

Caso seja vítima de fraude ou tentativa de golpe, registre um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e informe o fato ao seu advogado, quando houver, para que sejam adotadas as providências cabíveis.