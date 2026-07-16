PM prende suspeito de tráfico e fecha Boca do Armageddon em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 16/07/2026 às 13h50

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Boa Esperança, em Ji-Paraná. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam porções de entorpecentes, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares, dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de radiopatrulha intensificou o patrulhamento na Rua Alagoas após receber diversas denúncias informando que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas, com intensa movimentação de usuários durante o dia e também durante a noite.

Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram dois homens em frente ao imóvel. Assim que perceberam a aproximação da viatura, ambos fugiram pelos fundos da residência em direção a uma área de pastagem e não foram mais localizados.

Durante a abordagem, os militares encontraram um homem que se apresentou como morador da casa e uma mulher que afirmou estar hospedada temporariamente no local. Nas proximidades do caminho utilizado pelos suspeitos que fugiram, foram encontradas duas porções de uma substância semelhante à maconha.

Com o apoio de outra guarnição, as buscas continuaram. Durante revista pessoal no morador, os policiais localizaram dinheiro em notas fracionadas e um aparelho celular. Já no quintal da residência, sobre um sofá, foi encontrada uma balança de precisão, uma bolsa contendo diversos celulares, um invólucro maior de substância aparentando ser pasta base de cocaína e várias porções da mesma droga já fracionadas e embaladas para a venda.

Ainda durante a ação, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo. Segundo o relato de uma testemunha, o objeto era utilizado pelo suspeito para intimidar pessoas que frequentavam o imóvel.

A mulher que estava na residência informou aos policiais que toda a droga encontrada pertencia ao morador, identificado como Fernando Gavião, e que ele seria o responsável pela comercialização dos entorpecentes no local. Ela também relatou que vinha sendo ameaçada constantemente e afirmou que o suspeito utilizava um simulacro de arma de fogo, um bastão de beisebol e uma lanterna de choque para intimidá-la.

A testemunha ainda declarou que seu filho, uma pessoa com transtorno mental, teria sido agredido pelo suspeito no dia anterior com um bastão de beisebol.

Conforme a ocorrência, o ponto de venda de drogas era conhecido na região pelo apelido de “Boca do Armageddon”.

Questionado pelos policiais, Fernando Gavião assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados na residência. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com todo o material apreendido, permanecendo à disposição da autoridade policial.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os dois suspeitos que conseguiram fugir durante a ação policial.