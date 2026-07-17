Terremoto de 7,3 atinge o México, e alerta de tsunami é emitido

Por G1

Publicada em 17/07/2026 às 15h15

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu nesta sexta-feira (17) a costa sul do México, perto da fronteira com a Guatemala. O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de risco de tsunami no México e na Guatemala, com ondas menores em até oito países da América Latina (veja abaixo).

O tremor ocorreu no mar, perto da cidade mexicana de Puerto Madero, mas foi fortemente sentido em terra na região de Chiapas, no sul do México, e em várias partes da Guatemala e até de El Salvador, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), havia registrado que o tremor teve magnitude 7,4, mas, depois, corrigiu a intensidade do terremoto para a magnitude 7,3.

Pessoas evacuam um prédio após um forte terremoto de magnitude 7,4 atingir a costa do estado de Chiapas, no sul do México, provocando um alerta de tsunami e fazendo tremer prédios nos países vizinhos da Guatemala e de El Salvador, em San Salvador, El Salvador. — Foto: Jose Cabezas/Reuters

Ainda de acordo com o USGS, a profundidade do terremoto foi de 15 quilômetros, considerada baixa e que pode potencializar o tremor em terra e causar estragos. No entanto, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que ainda não havia registro de danos ou vítimas nos estados onde o tremor foi sentido.

A presidente pediu ainda que moradores dos estados de Chiapas e Tabasco, ambos no sul, não se aproximem de praias e da costa. "A Secretaria da Marinha recomenda que ninguém se aproxime dessas praias nas próximas seis horas por risco de tsunami", declarou Sheinbaum.

Governo prevê ondas baixas

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA advertiu sobre a possibilidade de ondas de tsunami ao longo da costa em um raio de 300 km do epicentro.

Em um boletim atualizado, a agência disse prever ondas de até 1 metro de altura nas costas do México e da Guatemala, além de outras menores nas costas de Colômbia, Equador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru.

O secretário da Marinha do México, o almirante Raymundo Morales, afirmou que as ondas devem ser baixas no geral e que não espera "um problema grave". Mas repetiu a recomendação para que as pessoas se afastem da costa.

"Quanto às condições marítimas, espera-se que o nível da água suba apenas até meio metro em algumas praias. Este é um efeito de tsunami causado pelo terremoto. As pessoas estão sendo orientadas a se manter afastadas das praias, mas não há nenhum problema grave", disse.

O Serviço Sismológico Nacional do México também registrou réplicas do tremor principal, todas em regiões próximas ao epicentro, nas cidades de Ciudad Hidalgo, Huixtla e Mapastepec.

Tremor sentido em outros países

Na Cidade da Guatemala, o terremoto fez prédios tremerem e levou alguns moradores a correrem de suas casas para a rua, segundo uma testemunha da agência de notícias Reuters. Redes de TV locais exibiram imagens de pessoas deixando prédios na capital guatemalteca. O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmou que não há registro de vítimas no país.

No estado mexicano de Oaxaca, também no sul do país, o governador Salomón Jara informou nas redes sociais que o terremoto foi sentido com intensidade moderada na capital do estado, mas não houve relatos imediatos de danos graves.