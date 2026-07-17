Limpeza semanal alcança vias, praças e feiras de Porto Velho

Por Renata Beccária

Publicada em 17/07/2026 às 16h00

O acúmulo de resíduos, o crescimento do mato e a falta de manutenção em espaços públicos podem favorecer a presença de pragas, comprometer a circulação de pedestres e dificultar o escoamento da água da chuva. Para reduzir esses problemas, equipes de limpeza atuaram em ruas, canteiros, praças, feiras e outros pontos de Porto Velho.

Os mutirões se concentraram na Rua Osvaldo Rivaldo, Feira do Produtor, Avenida Jorge Teixeira, Espaço Alternativo e Praça do Conjunto Jamari. Alguns locais receberam atendimento por mais de um dia devido à extensão e ao volume de trabalho. A programação também incluiu a Rua da Alegria, Avenida Farquhar e Associação do 13. No período noturno, uma equipe atuou na Avenida Jatuarana.

As frentes de roço atenderam a Feira do Produtor e trechos das avenidas Jorge Teixeira e Tiradentes, próximo à Avenida Rio Madeira. O corte da vegetação melhora as condições de circulação e amplia a visibilidade nesses pontos. O recolhimento passou pelo Espaço Alternativo, Praça CEU, Praça Aluísio Ferreira, Feira do Produtor e Arraial da Jacy, na Avenida Pinheiro Machado. A remoção dos materiais contribui para evitar a formação de pontos de descarte e conservar locais destinados ao comércio, ao lazer e à convivência.

O prefeito Léo Moraes lembra que a limpeza urbana tem impacto na saúde, na mobilidade e na conservação da cidade. “Não se trata apenas de retirar o lixo ou cortar o mato. O roço e o recolhimento de resíduos reduzem locais que podem servir de abrigo para ratos, baratas, mosquitos e outros transmissores de doenças. As ações também liberam calçadas, canteiros e espaços de convivência, além de evitar que materiais descartados cheguem às bocas de lobo e prejudiquem a drenagem durante as chuvas.”

A pintura ocorreu na Avenida Nações Unidas e no Cai n’Água, com a recuperação de meios-fios e outras estruturas afetadas pelo desgaste. O caminhão-pipa prestou apoio no abastecimento do Mercado Central e da Vila Cujubim. O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Bruno Souto Marini, explicou que o tempo de permanência das equipes varia conforme as condições encontradas em cada ponto. “Existem locais que não podem ser concluídos em apenas um dia. O volume de resíduos, o tamanho do espaço e as condições identificadas definem o tempo necessário para a execução. Além da limpeza, buscamos reduzir problemas relacionados ao descarte irregular, à presença de pragas e à obstrução da drenagem”