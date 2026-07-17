Estacionamento gratuito no entorno do shopping facilita a vida da população

Por Jhon Silva

Publicada em 17/07/2026 às 16h42

Desde maio do ano passado, a Prefeitura colocou em prática uma série de mudanças que ampliaram a oferta de vagas gratuitas e deram uma nova dinâmica à circulação de veículos na região do entorno do Shopping de Porto Velho.

A principal intervenção foi a criação do estacionamento em ângulo de 45 graus, solução que aumentou o número de vagas disponíveis e organizou melhor o espaço nas vias. Na mesma época, a administração municipal também retirou a proibição de estacionamento nas ruas ao redor do shopping, permitindo que ainda mais motoristas passassem a utilizar os espaços públicos existentes.

Com isso, trabalhadores, clientes e visitantes ganharam uma alternativa gratuita ao estacionamento privado, facilitando o acesso ao comércio e reduzindo gastos para quem frequenta a região diariamente.

As melhorias foram acompanhadas por investimentos em segurança. Em parceria com o Governo de Rondônia, houve a instalação de um totem de videomonitoramento na área, oferecendo mais tranquilidade para quem utiliza as vagas. O local também recebeu nova sinalização, ampliação da faixa de asfalto, paisagismo e modernização da iluminação.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa mostra que intervenções simples podem trazer benefícios imediatos para a população. “Nosso objetivo foi aproveitar melhor um espaço que já existia, criando mais vagas gratuitas, organizando o trânsito e oferecendo mais segurança para quem trabalha, faz compras ou passa por essa região. É uma mudança que facilita o dia a dia das pessoas e valoriza um dos pontos mais movimentados da cidade.”