Mais que um passeio: Dia da Família no TCE-RO mostra às crianças como o trabalho dos servidores transforma a sociedade

Por TCE-RO

Publicada em 17/07/2026 às 17h01

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e o Ministério Público de Contas (MPC-RO) promoveram, nesta sexta-feira (17 de julho), um evento especial que reuniu servidores e seus familiares em um ambiente de descontração e acolhimento.

A proposta foi aproximar os filhos do local de trabalho, fortalecendo vínculos e promovendo bem-estar entre os servidores das instituições.

“É o momento de apresentarem ao Tribunal o cotidiano das suas famílias e como equilibramos a dedicação profissional com as responsabilidades parentais, em prol da construção de um futuro melhor, um mundo mais promissor, que começa justamente com essa integração entre a família e o ambiente de trabalho”, disse o presidente do TCE, conselheiro Wilber Coimbra, na abertura do evento.

Já o subprocurador-geral do MPC, Adilson Moreira de Medeiros, lembrou que a ação reforça o compromisso com a valorização do servidor e a construção de um ambiente organizacional mais saudável.

“Espero que todos tenham um dia memorável e desfrutem deste ambiente agradável. É extremamente gratificante ver essa interação familiar, com a presença de filhos, pais e também avós”, ressaltou.

MOMENTO DE EMOÇÃO PARA PAIS, MÃES E FILHOS

Para muitos servidores, o Dia da Família é mais do que um momento de lazer, é uma oportunidade de mostrar aos filhos o valor do serviço público.

“É um Tribunal de família e para a família, e é importante estarmos interagindo, com nossas famílias conhecendo a rotina dos pais, o trabalho que é desenvolvido em prol da sociedade”, disse o servidor Ângelo Carvalho.

A servidora do TCE, Mariana Justo, também compartilhou a emoção de receber as crianças no ambiente de trabalho. “Fundamental mostrar para nossas famílias o que fazemos aqui e como isso impacta na sociedade”, acentuou.

Para o servidor Mauro Consuelo, a integração proporcionada pelo Dia da Família traz melhorias para todos. “A gente conhece outras crianças, outras pessoas das outras famílias e servidores. Isso que fortalece, pois o laço formado aqui não se desfaz tão fácil. Parabéns, Tribunal!”

MOMENTOS DE EMOÇÃO, CURIOSIDADE E ALEGRIA

Cerca de 200 crianças participaram das atividades, que incluíram visitas guiadas aos setores de trabalho, permitindo que conhecessem de perto a rotina dos servidores. O momento foi marcado por emoção, curiosidade e muitas risadas.

Já no espaço onde funciona a Escola Superior de Contas, braço pedagógico do TCE, foram desenvolvidas outras atividades, com as crianças divididas por faixa etária participando de oficinas de pintura, jogos recreativos, além de alimentação saudável.

O cenário colorido e as atividades lúdicas garantiram um dia leve, divertido e cheio de boas memórias para todos.

IMPACTO NO TRABALHO DESENVOLVIDO

Mais do que proporcionar momentos de convivência, o Dia da Família evidencia, de forma acessível, o impacto do trabalho desenvolvido diariamente pelos servidores do Tribunal.

Os participantes conhecem, na prática, o ambiente de trabalho dos familiares e compreendem que, por trás de processos, sistemas e reuniões, existem pessoas dedicadas a gerar resultados que influenciam diretamente a qualidade dos serviços públicos.

Com a iniciativa, o TCE-RO busca fortalecer vínculos familiares, ao mesmo tempo em que estimula valores como pertencimento, responsabilidade e cidadania. A experiência contribui para que as crianças reconheçam, ainda que de maneira simples, o valor público gerado pela atuação institucional.