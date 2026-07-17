Prefeitura de Porto Velho reforça ações para ampliar atendimento nas UPAs

Por Letícia Regis

Publicada em 17/07/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho segue trabalhando de forma intensa para fortalecer o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e garantir mais qualidade e agilidade na assistência à população. Mesmo diante do aumento da demanda por serviços de urgência e emergência, a gestão municipal tem adotado medidas para ampliar a capacidade de atendimento e assegurar o cuidado adequado aos pacientes.

As UPAs desempenham um papel fundamental na rede de saúde, realizando o primeiro atendimento, estabilizando os pacientes e oferecendo observação clínica até que seja necessária a transferência para unidades hospitalares de maior complexidade. Para melhorar o fluxo de atendimento, a Prefeitura já solicitou ao Governo do Estado a ampliação das vagas hospitalares, buscando acelerar a transferência dos pacientes que precisam de internação especializada.

Enquanto aguarda a ampliação da oferta de leitos estaduais, a gestão municipal continua fazendo a sua parte: investindo na reforma e modernização das unidades de saúde, fortalecendo as equipes de atendimento e avançando na construção do primeiro Hospital Municipal de Porto Velho, uma obra histórica que ampliará significativamente a capacidade de atendimento da capital.

O prefeito Léo Moraes o compromisso com a saúde pública da população.

“A Prefeitura de Porto Velho já oficiou o Governo do Estado solicitando a ampliação das vagas hospitalares e segue fazendo a sua parte, reformando unidades e avançando para entregar o primeiro Hospital Municipal”

Com planejamento, responsabilidade e trabalho contínuo, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso de construir uma rede de saúde cada vez mais forte, humana e preparada para atender as necessidades da população.