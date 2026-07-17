Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa conhecem Tribunal de Justiça

Por tj-ro

Publicada em 17/07/2026 às 16h09

Em comemoração aos 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) recebeu, nesta quarta-feira (15), adolescentes das unidades masculina e feminina em cumprimento de medida socioeducativa na sede da instituição.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer o funcionamento do sistema de Justiça, compreender como são analisados os processos e aproximá-los do Poder Judiciário.

O desembargador Isaias Fonseca Moraes, à frente da Coordenadoria da Infância, Juventude e da Pessoa Idosa (CIJPI) do TJRO, destacou que o propósito da ação é plantar uma semente para o futuro: “O objetivo é despertar neles a vontade de trabalhar no Judiciário, motivando-os a buscar educação e formação profissional. Nosso papel é alimentar a esperança na vida desses jovens”. Assim, a visita cumpre a missão de promover conhecimento e fortalecer a cidadania por meio do contato direto com a Justiça.

Durante a programação, os adolescentes conheceram o gabinete do desembargador Isaías, a Galeria dos Desembargadores — localizada no quinto andar do edifício-sede — e o Tribunal Pleno. Em seguida, participaram de uma roda de conversa com o presidente, o desembargador Alexandre Miguel, que os aconselhou: "Este é um período pelo qual vocês estão passando e que considero de aprendizado. Tenho certeza de que também será uma fase de grande transformação na vida de vocês".

O encontro proporcionou um momento de aproximação entre os adolescentes e o Poder Judiciário, reforçando a importância do diálogo e do conhecimento sobre o funcionamento da Justiça.